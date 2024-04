Na Steamu probíhají dny tahovek, Lovecrafta a studia Frontier. Zadarmo získáte Ark

5. 4. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Na Steamu se nám před prvním dubnovým víkendem sešlo hned několik velice zajímavých akcí, takže pokud máte zrovna hluboko do kapsy, ale touhu zahrát si něco nového, prodejce, vydavatelé a vývojáři vám vycházejí vstříc.

Až do pondělí probíhá například #TurnBasedThursdayFest, který se slevami zaměřuje na tahové hry. O celé dvě třetiny šly dolů velmi kvalitní tituly jako Darkest Dungeon 2, King Arthur: Knight's Tale či Songs of Conquest, zatímco třeba taková Age of Wonders: Planetfall je za pouhou pětinu běžné ceny.

Vedle toho rovněž do pondělí probíhá slevová akce Lovecraftian Days zaměřená na chapadla a horory. Například vynikající hru Soma pořídíte za stovku stejně jako RPG Stygian. Scorn spadl na 350 korun, Sunless Sea je vaše za 163 korun, akční RPG Morbid stojí 95 korun a za pouhých 50 korun můžete zavzpomínat na Alone in the Dark z roku 2008.

Do třetice všeho dobrého probíhá ještě výprodej vydavatele Frontier Developments, což znamená Planet Zoo, Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters a Jurassic World Evolution 2 za zhruba 350 korun, zatímco Planet Coaster a Elite Dangerous jsou za 250 korun.

Do velkých slev šly i nejnovější hry studia, kdy realtimovou strategii Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin a simulátor formulí F1 Manager 2023 pořídíte jen za tři stovky, zatímco na kolonizační survival Stranded: Alien Dawn vám stačí 450 korun.

A aby toho náhodou na jeden víkend nebylo málo, tak si až do pondělí můžete zdarma zahrát dinosauří survival Ark: Survival Ascended a zjistit tak bez utracení jediné koruny, zda za to tohle pokračování stojí a v případě zájmu si ho pak můžete pořídit ve 20% slevě za devět stovek.