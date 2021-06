Mount & Blade II vyjde na konzolích, vrátí se Painkiller & další novinky od Koch Media

10. 6. 2021 21:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po včerejším odhalení nového Battlefieldu už můžeme považovat letošní E3 za zahájenou. Pro mě ovšem začala již minulé úterý, kdy jsem se zúčastnil prezentace vydavatele Koch Media a dozvěděl se kusé informace o spoustě nových her, ale i o nových událostech čekajících na ty staré.

K oznámením patřilo i přejmenování české hry Lost Hero na The Last Oricru, o čemž se dozvíte víc ve vlastním článku. To samé platí pro vyzrazení chystaného portu Kingdom Come: Deliverance pro Switch. Tyto informace byly pro nás důležitější než ostatní, a vysloužily si tak vlastní prostor.

Zbytek ale můžeme s klidem shrnout v tomto článku. Než si představíme některé z jednotlivých her, pozastavme se ještě nad novou značkou Prime Matter, protože se s ní v budoucnu budeme vídat častěji.

Jedná se o novou vydavatelskou odnož giganta Koch Media, která bude dávat šanci nadějným projektům menších studií a zároveň pod ni spadnou již existující hry jako právě KCD či Mount & Blade II: Bannerlord. Nejedná se o nic v herním byznyse vyloženě nevídaného. Stejnou cestou se kdysi vydalo vydavatelství Take-Two, když si založilo experimentální odnož Private Division.

Pod křídly Prime Matter vyjde v roce 2023 očekávané Payday 3, o kterém jsme se ale nic nového nedozvěděli. To samé platí pro King's Bounty 2, které bude vůbec první hrou vydanou pod touto značkou, a tudíž je pro celý projekt klíčové. Připomnělo se i oldschoolové RPG Encased nově vycházející pod Prime Matter.

Z rychlých zpráv zaujme ještě příslib konzolových edic her Mount & Blade II: Bannerlord a Phoenix Point, zatímco Iron Harvest spolu s Outward dostane hezčí verze pro novou generaci konzolí. A Wasteland 3 čeká ještě několik rozšiřujících balíčků.

Svět hry Crossfire se rozroste o moderně pojatou realtimovou strategii Crossfire: Legion od tvůrců Homeworld, Company of Heroes a Dawn of War, stanete se brutálním antihrdinou v akci Gungrave G.O.R.E. a jakožto humanoidní mechanická valkýra si zastřílíte v akčním kyberpunku Final Form. A teď už k vybraným hrám, které se alespoň trochu předvedly.

Painkiller

Začneme projektem, který by ze všech nově oznámených mohl teoreticky dorazit až jako poslední. Je jím nový Painkiller. Proč se ho hned tak nedočkáme? Soudím tak z toho, že v jeho případě jsme nedostali vůbec nic. Žádný obrázek ani logo.

Pro připomenutí, první, skvěle hodnocený díl z roku 2004 mělo na svědomí studio People Can Fly. Další díly dodalo vždy jiné studio a kvalita šla rapidně dolů. I na novém Painkillerovi dělá pro sérii nové, ale jinak dobře známé studio Saber Interactive. Doufejme, že se kvalitou přiblíží spíš počátkům než konci série…

Prezentace dále připomněla dávno zapomenutou sci-fi soulsovku Dolmen s gigerovskou estetikou. Během ukázky jsem si nemohl nevzpomenout na Lovecrafta, Dead Space, ale i Crysis, které mi přišlo na mysl po ukázce speciálních schopností vašeho obleku.

Ten vám dodá energii tehdy, když vám dojde výdrž a opatří vaše útoky živelnými efekty. Ale něco mi říká, že toho bude umět ještě víc. Nicméně animace hry silně pokulhávaly, a hra tak působila velmi rozpracovaným dojmem. Snad ji tvůrci do vydání v příštím roce vyladí.

Scars Above

Z her, co mi vyloženě utkvěly v paměti, musím jmenovat sci-fi adventuru Scars Above, která na první pohled jako by z oka vypadla Returnalu. Osamělá žena se na neznámé planetě potkává s nepřátelskými živočichy. Ale nejde o roguelike ani přemrštěnou akci.

Hrajete za vědkyni Kate, která se sice umí ubránit (i v boss fightech), ale zabitou bytost okamžitě naskenuje a okomentuje svůj nález. Dokonce má zařízení pro zkoumání nervových sítí, s čímž jsou spojené puzzly, jimiž se pokusíte rozluštit, k čemu slouží ten který orgán.

Sami tvůrci hru označují za mix Alenky v říši divů a Vetřelce a vážně to tak i vypadá. Scars Above bychom měli dostat v příštím roce a dost možná poběží na Unreal Enginu 5. Tvůrci se ještě nerozhodli, zda na něj ze čtyřky přeskočí…

The Chant (pracovní název)

The Chant by mohla být hra, která zaujme Pavla. Má přeci jen mnohem, ale mnohem blíž k hororům než já. Ale i přes můj odpor musím říct, že mě myšlenka hry zaujala. Hrajete totiž za hrdinku, která prostě nevěří tomu, co se kolem ní děje. Odlehlý ostrov v severozápadním Pacifiku je ale tak naplněný neuvěřitelnými hrůzami, že jim prostě musí začít věřit, aby přežila.

The Chant bude jedním z těch hororů, ve kterých si zabojujete. Ale ne konvenčními zbraněmi. Ke slovu přijde crafting, s jehož pomocí si vyrobíte nejrůznější spirituální udělátka zahánějící kosmické horory. Okultní vědy a psychedelické výjevy očekávejte v příštím roce.

Echoes of the End

Na začátku prezentace jsme byli varováni, že to, co uvidíme, není finálními podobami her. V případě Echoes of the End přišlo dokonce upozornění, že jde teprve o koncept. Ale jaký! Animace a grafika v ukázce byla jednoduše dechberoucí a vděčíme za to Unreal Enginu 5, který bude hru pohánět.

Půjde o akční adventuru ve fantasy světě, kde hlavní hrdinka Ryn oplývá schopností manipulovat s hmotou, případně ji vyloženě ničit. Vzhledem k rané fázi projektu toho víc nevíme, musím ale před tvůrci smeknout a tuším, že tento jejich projekt má šanci islandské vývojáře proslavit.

To by byly postřehy z prezentace Koch Media.