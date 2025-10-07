Manor Lords znovu ožívají největším updatem od vydání

Po měsících ticha se středověký hit Manor Lords konečně dočkal nové aktualizace. První větší patch od ledna přináší řadu novinek, ale i omluvu od vývojáře Grega Styczeně, který přiznal, že ztratil tempo, když se pokoušel zároveň rozšiřovat studio a řešit příliš mnoho problémů najednou.
Manor Lords se po svém uvedení v dubnu 2024 stali doslova senzací. Kombinace budovatelské strategie a realistické simulace života ve středověku zaujala miliony hráčů. Hra se stala nejvíce přidávaným titulem do seznamů přání na Steamu a během prvního roku prodala přes tři miliony kopií. Přestože první měsíce dostávala pravidelné updaty, letošní rok byl na novinky skoupý. Až teď se fanoušci konečně dočkali: Slavic Magic vypustili experimentální betu, která hru posouvá o pořádný kus dál.
Nová aktualizace přináší čtyři čerstvé mapy a dva nové herní režimy – duel jeden na jednoho a rozsáhlejší střet čtyř stran s názvem Fractured Realm. Dočkáte se také nové výrobní větve zaměřené na kamenictví, takže si nově postavíte lom, dílnu kameníka i vápenku.
Vylepšení doznalo i budování hradů, jejichž jednotlivé části lze nyní upgradovat a rozšiřovat o nové obranné prvky. Proměnou prošel také systém bonusů jednotlivých staveb, které nyní závisí na prostředí, v němž jsou postavené. Města tak působí autentičtěji a variabilněji než dřív.
Novinek je ale víc – změnily se mechanismy výroby a zemědělství, přibyly detaily v systému spokojenosti obyvatel, kteří teď více reagují na aktuální události než na dávnou historii vaší vlády. Strom dovedností byl přepracován, aby realističtěji odrážel rozvoj a postupné zdokonalování osady.
Vývojář Greg Styczeń na Steamu zároveň přiznal, že dlouhé čekání nebylo ideální. „Omlouvám se, že to tentokrát trvalo tak dlouho,“ napsal. „Snažím se pochopit, co se pokazilo, aby se to už neopakovalo.“ Hlavním problémem prý bylo, že se pokoušel současně rozšiřovat tým a řešit příliš mnoho věcí najednou. „Noví designéři se museli sžít s vizí projektu, programátoři zase s mým starým kódem, který byl upřímně řečeno jeden velký chaos,“ dodal.
Aktualizace je zatím dostupná jen jako beta a nekompatibilní s uloženými pozicemi, takže tvůrci důrazně doporučují zálohovat si data. Některé novinky, například umělá inteligence soupeřů, jsou stále v rozpracované fázi. Přesto jde o největší krok vpřed od vydání hry – a i když zatím není jasné, kdy se beta přesune do hlavní verze, vývojář slibuje, že tentokrát to nebude trvat dalších devět měsíců.