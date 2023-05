Květnové předplatné PS Plus Extra a Premium nabídne Ratcheta s Clankem a vykrádání hrobek

11. 5. 2023 11:08 | Novinky | autor: Jan Slavík

Uživatelé a uživatelky předplatného PS Plus v základní verzi Essential si v květnu mohou zařadit do svých herních knihoven závodní arkádu GRID Legends, bikerské Descenders či rytířský chaos Chivalry 2. Náročnější předplatitelé s jednou z vyšších verzí služby, tedy Extra či Premium, se mohou chystat na další příděl, který dorazí 16. května.

Pokud vám nějakým nedopatřením proklouzl mezi prsty Ratchet & Clank: Rift Apart, hra, která nás jako první krátce po startu konzole přesvědčila, že hardware PlayStationu má potenciál a hrát na ovladači DualSense je paráda, když ho titul umí využít, budete mít jedinečnou příležitost to napravit. Chvála ale nemusí zůstat jen u technických aspektů, nový Ratchet s Clankem se také může pochlubit zábavnou hratelností a výborným designem. Berte!

zdroj: vlastní video redakce

Dále se budete mít možnost podívat do dystopického Londýna, bourat zlovolný režim a nelegálně vnikat do stovek elektronických zařízení ve Watch Dogs: Legion. Největší lákadlo, tedy možnost k hnutí odporu zverbovat jakéhokoliv obyvatele města a pak za něj hrát, sice nakonec vyznělo do ztracena a hra jako taková si příliš nadšené ohlasy kritiky ani komunity nevysloužila, ale znáte to, sto lidí... Třeba se vám v orwellovské Británii povede najít kouzlo.

zdroj: Vlastní

Kdo by místo abstraktní magie v nepříliš povedené hře raději hledal nějakou hmatatelnější kořist a ideálně ji ještě ve znesvěcených hrobkách vytrhl z práchnivějících prstů dávných velmožů, kterým měla pomoci v posmrtné cestě, může si vyzvednout kompletní rebootované dobrodružství nenechavé archeoložky Lary Croft. Do nabídky předplatného přibude celá nová trilogie: Definitivní edice Tomb Raider, výroční edice Rise of the Tomb Raider a Shadow of the Tomb Raider.

zdroj: vlastní video redakce

K zažehnání pachuti po jisté nedávné tragédii, která saje nejen krev, ale hlavně vůli hráčů pokračovat v žití, a připomenutí faktu, že i mistr tesař se někdy utne a ve studiu Arkane opravdu umí vyrábět skvělé hry, poslouží Dishonored 2. A komu by jeden výlet do magicko-industriálního světa nestačil, může si ještě přihodit samostatné rozšíření Death of the Outsider, v němž se pustí do křížku s bohem.

zdroj: vlastní video redakce

Ve fantastických světech zůstaneme, ale přidáme nedobrovolnou pracovní sílu, monstra, stavění základny, těžbu materiálů a hrozně moc nahých lidí. Survivalové RPG Conan Exiles vás nechá hrát o samotě i s přáteli, překonat nástrahy nehostinných zemí, porazit stovky zrůd a zotročit populaci. A pevnost plnou naháčů jinde prostě nepostavíte. Jen není jasné, s jakým obsahem hra vlastně dorazí, protože na počítači je k dispozici asi tak miliarda rozšiřujících balíků a DLC. I pokud by ale mělo jít o základní verzi, pořád je to fajn zábava.

zdroj: PlayStation YouTube

Dál přijde Rain World. Nepříliš doceněná plošinovka, na kterou se už tak nějak zapomnělo. A to je obrovská křivda, protože se sice zpočátku jedná o krutě nepřístupnou a velmi (VELMI) obtížnou hru, ale je schopná nabídnout naprosto jedinečné, neopakovatelné zážitky, pokud si dáte tu práci a proniknete do zdejšího světa. Rain World staví na základech v podobně originální mechaniky ekosystému, jehož jste součástí a můžete ho svým konáním tvarovat, je plný tajemství i radosti z jejich objevování a všechno podbarvuje fantastický výtvarný styl. Snažně vás prosím, nenechte se odradit, výsledek za to vážně stojí.

zdroj: Adult Swim

K vyzvednutí také bude hudební dungeon Soundfall, fantasy farmařina s občasným bojem Rune Factory 4, příběhovka z Oregonu Lake, morová soulsovka Thymesia, pokračování Mikamiho hororu The Evil Within 2, autobusový simulátor Bus Simulator 21, poměrně unylý datadisk Wolfenstein: Youngblood a rýžovitá plošinovka Sakuna: Of Rice and Ruin.

Připomeňme, že v květnu také dojde k první rotaci nabídky a řada titulů zmizí. Mezi nimi i pár větších kousků (kompletní seznam naleznete zde). Pokud tedy máte na některé z nich zálusk a nestihli jste je zařadit do knihovny, už to neodkládejte. Zmizí také 16. května, tedy již za pět dní.