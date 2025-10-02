Kultovní městská akce zřejmě dostane remaster

Zvedněte zmutovanou ruku, kdo si vzpomene na městskou akci Prototype? Temhý sandbox ve fiktivním New Yorku vás nechal šplhat po mrakodrapech v podobě biologické zbraně dávno před tím, než se s open worldy roztrhl pytel. Díky speciálním schopnostem se Prototype povedlo vytvořit superhrdinskou hru bez Marvelu a DC, podobně jako se to třeba povedlo Infamous.
Kultovní značka by se teď měla vrátit hned ve dvou podobách – jednak jako plnohodnotné pokračování a jednak jako remaster prvního dílu. Na zbrusu nové current gen pokračování odkazuje návštěvník Redditu, který byl součástí nedávného skupinového testování (tzv. focus groups). Antihrdina Alex Mercer by se měl vrátit jako protagonista, hratelnost by se měla točit kolem proměny v jiné lidi a infiltrace na zakázaná místa. Opět bychom se také měli vrátit do New Yorku.
Ještě předtím by se ale Prototype měl vrátit na světlo světa s remasterem první hry. Odkazuje na to opět uživatel Redditu a souhra náhod. Původní hra totiž v září dostala na Steamu nečekaný update. Datamining odhalil, že aktualizace do hry přidala spoustu jmen do titulků pod hlavičkou Iron Galaxy Studios – známého týmu, který se soustředí na porty, a který je podepsaný například pod nedávným Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4. Spekuluje se o tom, že hra by mohla využívat stejný kód, ale jiný engine podobně jako například Oblivion Remastered.
Část přidaných jmen do závěrečných titulků odkazuje také na verzi pro Ubisoft Connect, což je další nápověda, že by se měla chystat modernizovaná verze, která pojede na současných platformách. Do oficiálního oznámení je ale nutné spekulace brát s jistou rezervou a nechat biozbraně odpočívat.