Kooperační hit Split Fiction míří na stříbrné plátno. O filmová práva se strhla bitva

22. 3. 2025 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Kooperativní hit Split Fiction sice vyšel teprve před pár týdny, už teď se ale rozjíždí boj o práva na jeho filmovou adaptaci. Podle informací serveru Variety se o projekt zajímá několik předních hollywoodských studií, přičemž produkci má na starosti mediální společnost Story Kitchen. Ta už nyní pracuje na návrzích obsazení, scénáři i režisérském týmu.

Story Kitchen není ve filmových adaptacích videoher žádným nováčkem – z hotových projektů má na svědomí trilogii s ježkem Sonicem a animovaný seriál Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, vedle toho pod sebou sdružuje řadu dalších potenciálních adaptací herních značek, včetně Sleeping Dogs, Vampire Survivors nebo Disco Elysium. Některé z nich nicméně opatruje už řadu let, aniž by z této péče cokoliv konkrétního vzešlo.

Kromě Split Fiction už dříve Hazelight Studios oznámilo i adaptaci svého předchozího hitu It Takes Two, kde se dokonce spekulovalo o účasti Dwayna „Rocka“ Johnsona. Od té doby ale projekt z dílný Story Kitchen zůstává zahalený tajemstvím. I samotný zakladatel studia Hazelight, Josef Fares, nedávno přiznal, že neví, v jaké fázi se film momentálně nachází.

Split Fiction zabodovalo v recenzích a během prvního týdne prodalo 2 miliony kopií. Kritika i hráči oceňují zejména jeho kreativitu a hravost, v recenzi jsme ho s Kubou označili za nejlepší kooperaci pro dva: „Split Fiction je momentální vrchol gaučové kooperace – a zřejmě jím zůstane do doby, než v Hazelight přijdou s další hrou. Inovativní, akční, náročná, nádherná… všechny tyto klady naprosto vyvažují trochu nevýrazný příběh a místy občas zbytečně zběsilé tempo.“