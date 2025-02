Ani autor hry Josef Fares neví, co je s filmem podle It Takes Two

14. 2. 2025 14:19 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Možná si ještě vzpomenete na oznámení, že se připravuje filmová adaptace oblíbené kooperativní hopsačky It Takes Two. Kolem projektu se ochomýtal Dwayne „The Rock“ Johnson, o scénář se měli postarat Pat Casey a Josh Miller, duo stojící mimo jiné za filmovým Ježkem Sonicem.

Ani po třech letech ale projekt nezačal nabírat konkrétní obrysy a nic o něm nevíme ani my, ale ani zakladatel studia Hazelight a autor herní předlohy, Josef Fares. „Hollywood je plný zbytečných hovadin. Přijde mi, že 90 % meetingů je zbytečná hovadina a na zbylých deseti se něco opravdu řeší,“ řekl vývojář Eurogameru.

On sám by se prý filmu podle It Takes Two rád dočkal, ale momentálně nemá pocit, že by se posouval ke kýženému natáčení posouval závratnou rychlostí. A brzdí i nadšení kolem Dwaynea Johnsona - prý je podle něj pravděpodobnější, že o projekt projevila zájem jeho produkční společnost, nikoliv herec samotný.