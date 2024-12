Nová hra od autorů It Takes Two bude skákat mezi fantasy a sci-fi

13. 12. 2024 3:25 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Tak se zase jednou spekulace a úniky potvrdily. Asi před týdnem se na internet dostaly informace o tom, že by se během udílení The Game Awards měla objevit nová hra Josefa Farese a studia Hazelight, tedy autorů kooperativních příběhovek It Takes Two či A Way Out. Tomu se skutečně stalo, takže nyní už s jistotou lze uvést, že dalším jejich projektem bude adventura Split Fiction.

Hra opět vyjde pod hlavičkou labelu EA Originals, který zaštiťuje „menší“ projekty. Příběh tentokrát bude sledovat Mio a Zoe – dvě spisovatelky, které se stanou vězni vlastních světů. Obě postavy jsou ovšem od sebe navzájem odlišné, a to nikoliv jenom náturou, ale rovněž spisovatelskou kariérou. Jedna se zaměřuje na sci-fi, zatímco druhá na fantasy. Proto budou mezi těmito světy přecházet a bojovat s přístrojem a vydavatelstvím Rader Publishing, jež se snaží ukrást jejich kreativní myšlenky.

Během přecházení mezi světy se objeví různá stvoření, překážky a výzvy napojené na svérázné mechanismy. Jednou tak třeba budete utíkat před supernovou, zatímco jindy si zajezdíte na hoverboardu či písečném žralokovi, vyzvete opici k taneční bitvě, případně si zkusíte poradit se zlou kočičkou.

Čekání na Split Fiction nebude dlouhé. Titul se podívá na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S už 6. března. Cenovka byla stanovená na 49,99 dolarů. Díky friend passu není nutné, aby hru vlastnili oba hráči. Stačí jedna kopie, do které spoluhráče pozvete. Zároveň se můžete těšit na crossplay napříč všemi platformami.