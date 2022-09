27. 9. 2022 17:01 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Josef Fares, svérázný tvůrce her It Takes Two, A Way Out a Brothers: A Tale of Two Sons, nelení a už připravuje svůj další projekt. O tom v tuto chvíli nevíme zhola nic. Dostáváme pouze fotografii, na níž je sám Fares se dvěma ženami navlečenými do speciálních obleků pro motion capture (tvorbu animací). Můžeme pouze spekulovat, zda i tentokrát půjde o kooperaci pro dva hráče.