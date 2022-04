Filmové adaptace It Takes Two se ujímá Amazon. Mohl by si v ní zahrát Dwayne Johnson

21. 4. 2022 16:38 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Na začátku letošního února se objevily zkazky o možném filmovém zpracování kooperační skákačky It Takes Two. Práva na televizní a filmové adaptace od Hazelight Studios tehdy získala produkční společnost dj2 entertainment, která podobných práv na různé další herní tituly drží celou řadu, podle čerstvých zpráv serveru Variety nicméně film na motivy It Takes Two získal nejvyšší prioritu.

Vzniknout má ve spolupráci dj2 entertainment, Amazon Studios a produkční společnosti Seven Bucks Productions, kterou bude vedle Dwayna Johnsona zastupovat také Dany Garcia a Hiram Garcia.

Podle zdrojů Variety by si Dwayne „The Rock“ Johnson mohl mimo produkce ve filmu i zahrát, ale zatím nic není oficiální. Zprávy o tom, že by se The Rock mohl po Doomu (2005) objevit v další videoherní adaptaci, se přitom objevily jen pár dní před informacemi o prodeji práv na It Takes Two.

O scénář by se měli postarat scenáristi filmového zpracování Ježka Sonica, Pat Casey a Josh Miller. Příběh hry sleduje dobrodružství Codyho a May, manželů těsně před rozvodem, kteří se kvůli své dceře stanou malými loutkami a musejí najít společnou řeč a začít spolupracovat, aby se mohli proměnit zpět do lidské podoby. Jde o jednu z nejlepších kooperativních her vůbec, takže pokud vás It Takes Two zatím míjelo, určitě stojí za to mu dát šanci ještě před případným filmem.