Dwayne „The Rock“ Johnson se objeví v další filmové adaptaci videohry

26. 1. 2022 12:42 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Zatímco upínáme své naděje k filmovému Uncharted, které bude doufejme mnohem, ale mnohem lepším filmovým zpracováním herní značky než třeba takový Monster Hunter, v Hollywoodu už se pracuje na další adaptaci. Webu Men’s Journal to prozradil sám Dwayne „The Rock“ Johnson, který si v ní zahraje.

Neprozradil zatím vůbec nic, jen přislíbil, že oznámení přijde letos a půjde o zfilmování jedné z největších a nejdrsňáčtějších her, kterou už roky sám paří. Doom? Gears of War? God of War? Call of Duty? Těžko říct.

Johnsonovi každopádně není hraní v adaptacích cizí. Objevil se ve filmu Doom z roku 2005, v roce 2018 zase ve filmu Rampage, a i když novodobá série Jumanji není přímou adaptací videohry, má blíž videohrám než cokoliv jiného. Tak na co tipujete jeho nový počin?