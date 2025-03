Kooperačního hitu Split Fiction se za týden prodaly dva miliony kopií

Výborného dobrodružství pro dva hráče Split Fiction se za první týden prodalo přes dva miliony kopií. První milion hra získala za necelých 48 hodin. Předchozí hře studia Hazelight se milionu podařilo dosáhnout až po měsíci, vypadá to tedy, že by příběh dvou ambiciózních spisovatelek v zajetí jejích představivosti mohl překonat i celkových 23 milionů, které prodalo It Takes Two za celou dobu existence.

SPLIT FICTION has sold 2 MILLION copies in 1 WEEK!! Holy crap, we’re blown away! Simply amazing… Thank you to all of our new and old fans - we love how excited you are for our game!



[image or embed]