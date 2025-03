Split Fiction prodalo milion kopií za prvních 48 hodin

Během pouhých dvou dnů od vydání se prodalo milion kopií Split Fiction, nového kooperativního dobrodružství pro dva hráče. Hazelight Studios o překonání milionové hranice informovali na svých sociálních sítích.

SPLIT FICTION sold 1 MILLION units in its first 48 hours!!! The love you all show for our game is overwhelming! Everyone here at Hazelight are beyond happy - and we can’t stop enjoying your amazing reactions! #SplitFiction



[image or embed]