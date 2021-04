Skvělé kooperativní dobrodružství It Takes Two už prodalo milion kusů

Milion prodaných kusů je ve světě her významným milníkem. It Takes Two od Hazelight Studios se to v uplynulých dnech podařilo a měsíc po vydání se prý prodává skvěle. Podle šéfa vývoje a scenáristy Josefa Farese jsou prodejní úspěchy zároveň důkazem, že je mezi hráči zájem o kooperativní tituly, které jdou hrát pouze ve dvou - ať už lokálně, nebo online.

Za sebe můžu It Takes Two jedině doporučit (což koneckonců dělám i v recenzi), protože ve svém žánru gaučových kooperací zkrátka a dobře nemá konkurenci. Takže pokud nějakého parťáka či parťačku na hraní ve dvou máte, určitě se do tohohle unikátního mixu žánrů a hravých nápadů pusťte, nebudete litovat. A pozor - ačkoliv je ústřední dvojice párem manželským, určitě si hraní ve dvou užijete, i když vás zrovna nepojí žádné milenecké pouto.

This shows that there definitely is players that also wants to play co op only games! Thank you everyone and I hope we see more game like this https://t.co/s1k97ULrVi