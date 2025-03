Kooperační Split Fiction na Steamu válí, It Takes Two překonalo víc než trojnásobně

10. 3. 2025 14:33 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Kooperativní akční adventura Split Fiction slaví obrovský úspěch. Nová hra od Hazelight Studios na Steamu o víkendu kulminovala na 259 tisíc souběžně hrajících lidech, což je víc než trojnásobek maxima předchozí hry studia – It Takes Two svého rekordu 71 tisíc dosáhlo před třemi měsíci, v době vydání ho hrálo maximálně 21 tisíc lidí současně. Vhodno dodat, že v obou případech dvěma hráčům či hráčkám stačí jedna kopie hry.

Novinka se zařadila na páté místo nejhranějších titulů uplynulého víkendu za Counter-Strike 2, PUBG, Dotu 2 a Monster Hunter Wilds. Do top 10 se Split Fiction dostalo také na PlayStationu. Na agregátoru hodnocení Metacritic jde pak se skóre 91 o zatím nejlépe hodnocenou hru letošního roku.

Statistiky prodaných kusů v případě Split Fiction zatím nemáme, čtyři roky starého kooperativního hitu se prodalo přes 23 milionů kusů. Největší popularitu tehdy It Takes Two nabralo až potom, co se dočkalo ocenění na The Game Awards a v dalších žebříčcích nejlepších her roku.