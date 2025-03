Šampaňské po oslavách úspěchu Split Fiction ještě ani nevyšumělo a Hazelight už pracují na další hře

19. 3. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Split Fiction se díky proměňující hratelnosti i neutuchajícímu přísunu nápadů zaslouženě stalo královnou gaučových her, která za první dva týdny prodala přes 2 milióny kopií. Studio Hazelight tím jen utužilo svou pozici týmu, který už několik let nabízí parádní videoherní zážitky postavené na vymírající tradici rozdělených obrazovek. I proto se mnozí těší na to, jaké další inovace a neotřelé zážitky předvedou v další hře. Máme dobrou zprávu, na dalším titulu se už totiž pracuje.

Informaci prozradil samotný ředitel studia Josef Fares v podcastu Friends Per Second. „Split Fiction je nejlépe hodnocenou hrou, kterou jsme stvořili, všichni jsou extrémně šťastní, ale už jsem plně zaměřený na náš další projekt, který už jsme odstartovali,“ neskrývá nadšení Fares.

zdroj: Vlastní

Bohužel nesdělil žádné podrobnosti, což je vzhledem k brzké fázi vývoje naprosto pochopitelné. V týmu panuje pozitivní nálada a všichni se těší na to, co z chystané novinky vzejde. Současně věří, že se jim opět podaří překonat nastavenou laťku. Fares si uvědomuje, že taková slova mohou někomu znít namyšleně, vyplývají však z jeho nabytého sebevědomí.

Autor v rozhovoru současně trochu více objasnil vztah mezi nimi a vydavatelstvím EA. A opět to udělal ve svém upřímném a poněkud prostořekém stylu.

Přiznal, že EA pravděpodobně komplikuje a kazí partnerství s ostatními firmami, ale Hazelight do této skupiny nepatří. Tým jim oznámí, na čem bude pracovat, a tím to hasne. EA do kreativních procesů studia zkrátka nezasahuje a podle kritických a komerčních výsledků dobře dělá.

Takový přístup by podle něho měli mít všichni vydavatelé. V jiném rozhovoru, tentokrát pro BBC, zmínil, že by společnosti měly věřit vývojářům a vývojářkám. Zároveň je ale důležité, aby měl tvůrčí tým jasnou vizi, za kterou si bude stát. Pokud se tyto dvě proměnné potkají, Fares věří, že z toho vzejde projekt, který budou lidé milovat. Inu, to se asi dá těžko rozporovat.

Split Fiction vyšlo 6. března na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. U nás sklidila od Šárky a Jakuba nadšenou devítku: „Split Fiction je momentální vrchol gaučové kooperace – a zřejmě jím zůstane do doby, než v Hazelight přijdou s další hrou. Inovativní, akční, náročná, nádherná… všechny tyto klady naprosto vyvažují trochu nevýrazný příběh a místy občas zbytečně zběsilé tempo.“