Hráči objevili v Silksongu dojemného bosse inspirovaného skutečným fanouškem

16. 9. 2025 12:00

O hřejivou poctu oddanému fanouškovi se postaral Team Cherry v novince Hollow Knight: Silksong, která se okamžitě stala kultem. Ve volitelném obsahu na konci hry objevili bosse, který má za sebou hlubší příběh než většina jiných protivníků. V jedné z arén stojí proti takzvanému Shrine Guardianovi – Sethovi. Jméno postavě přitom tvůrci nevybrali náhodně.

Vznikla na přání šestnáctiletého fanouška Setha Goldmana, který v roce 2020 zemřel na vzácnou formu rakoviny kostí známou jako Ewingův sarkom. Když se internetem začalo šířit povědomí o původu tohoto bosse, sociální sítě i fóra zaplavily emotivní příspěvky od hráčů Silksongu.

 

Cesta za herní poctou pro Setha začala už počátkem roku 2020. Goldmanův otec tehdy oslovil nadaci Marty Lyons Foundation, která plní přání těžce nemocným dětem. Seth si přál spojení s vývojáři z Team Cherry – a jedno setkání přes videohovor se rychle proměnilo v sérii dalších. Tvůrci nakonec mladému fanouškovi nabídli možnost navrhnout vlastního bosse pro Silksong.

Ještě během roku 2020 Goldman viděl ukázky hotového designu. Na Redditu pak s nadšením psal, že jeho postava má plnohodnotný souboj a že je „fakt monstrum“. Jinému uživateli v diskuzi tehdy odpověděl: „Neboj, nakopne ti zadek. Viděl jsem gify a je to brutál.“

Není divu, že pod videi z této bitvy se objevují komentáře, které mísí humor s úctou. Jeden z hráčů to shrnul dokonale: „Možná nezvládl porazit rakovinu, ale zato mě v té hře rozsekal na kusy.“

skákačka
Reddit, Team Cherry, Shirrako
Jakub Malchárek
