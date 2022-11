Eidos prý v tichosti začíná pracovat na novém Deus Ex

2. 11. 2022 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ve studiu Eidos-Montréal, které před půl rokem koupil švédský holding Embracer Group, vzniká nový díl kyberpunkové série Deus Ex. Projekt se má nacházet ve velmi raných počátcích. S informací přišel herní novinář Jason Schreier z agentury Bloomberg v návaznosti na zprávu o uzavření studia Square Enix Montréal vyvíjejícího mobilní tituly.

Eidos Montreal, which remains intact, canceled the Stranger Things-inspired "kids on bikes" game that was rumored recently. They're now working on:

1) A new IP (recently rescoped)

2) A new Deus Ex (very very early)

3) co-dev partnerships with Xbox including Fable — Jason Schreier (@jasonschreier) November 1, 2022

Vedle toho má v Eidosu vznikat neoznámený titul pod novou značkou, zároveň mají pomáhat studiím spadajícím pod Microsoftem na vícero projektem včetně restartu fantasy série Fable.

Schreier není jediný zdroj informací, který v souvislosti s Eidosem momentálně skloňuje název Deus Ex. Už v srpnu s podobnou spekulací přišel herní redaktor Jeff Grubb, který tehdy prohlásil: „Na konkrétní informace je brzy, ale zaslechl jsem, že se rovnou chtějí pustit do Deus Ex. Hned teď. Chtějí výzvu – chtějí být tou hrou, kterou Cyberpunk 2077 být nezvládl. Takhle se to aspoň říká. Uvidíme, co se stane. Ale je brzo, tak se uvidí, co z toho bude. Každopádně k tomuhle by pod současným Square Enixem určitě neměli příležitost.“

Konkrétní informace o projektu tedy zatím pořád nemáme, zdá se ale, že Deus Ex v Embraceru skutečně dostal zelenou. A to pro ty momentálně nejpovolanější: Eidos-Montréal stojí za všemi moderními iteracemi značky, vytvořili jak Deus Ex: Human Revolution, tak Deus Ex: Mankind Divided, nad mobilním spin-offem s podtitulem The Fall pak drželi ochrannou ruku coby tvůrčí dozor.

První dva díly série, původní Deus Ex z roku 2000 a o tři roky novější Invisible War pochází z dílny dávno zaniklého studia Ion Storm vedeného Warrenem Spectorem.

Od posledního Mankind Divided, které vyšlo v roce 2016, Eidos-Montréal vytvořilo Shadow of the Tomb Raider a loňské Guardians of the Galaxy.