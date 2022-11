Hladový Embracer si vyžádal oběť. Square Enix Montréal končí

2. 11. 2022 14:00 | Novinky | autor: Václav Pecháček

O švédském kolosu Embracer Group je slyšet čím dál tím hlasitěji. Nedávno nakoupil práva na Pána prstenů a má s nimi velké plány. Za velké peníze si ve firmě pořídil význačný podíl korunní princ Saúdské Arábie. A co se týče herních novinek, průmyslem v květnu otřásla akvizice studií Crystal Dynamics, Eidos-Montréal a Square Enix Montréal spolu se značkami jako Thief, Deus Ex nebo Tomb Raider.

Poslední jmenovaný tým, který se v očekávání akvizice minulý měsíc přejmenoval na Studio Onoma, ovšem náhle končí. Autoři poměrně oblíbených mobilních her ze série Go (Lara Croft, Hitman) podle všeho doplatili na skutečnost, že jejich portfolio neobsahuje tříáčkové hry na PC a konzole, tedy přesně ten segment, na který se v Embraceru hodlají do budoucna zaměřovat.

V dnešní době, kdy se každý vydavatel předhání, aby měl svou vlastní free-to-play hru jako službu na všech myslitelných platformách včetně mobilů, je takové smýšlení od Embraceru možná překvapivé. Na druhou stranu je pravda, že v mobilním segmentu existuje obrovská konkurence a zkušení vývojáři jsou drahá záležitost – proč je tedy nevyužít efektivněji, na vývoj něčeho, čemu vydavatelství skutečně věří?

To je totiž druhá, optimističtější část této historie. Zdá se, že spousta zaměstnanců Studia Onoma nebude muset narychlo hledat novou práci, protože řada z nich se přesune do Eidos-Montréal, kde se podle Jasona Schreiera pracuje na nové hře z univerza Deus Ex. Což nakonec zní jako zajímavější úkol než dělat na Hitman Sniper: The Shadows.