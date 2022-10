Studio Square Enix Montréal se po akvizici přejmenovává na Studio Onoma

12. 10. 2022 15:36 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

V uplynulých měsících byla oznámena a později i dokončena akvizice několika studií patřících společnosti Square Enix, jejichž novými majiteli se stala skupina Embracer. Jmenovitě šlo o studia Crystal Dynamics (Tomb Raider), Eidos-Montréal (Deus Ex) a Square Enix Montréal.

Poslední jmenované stojí za mobilními hrami ze série Go, tedy tahovými logickými a vůbec ne špatnými hrami Hitman: GO, Lara Croft GO a Deus Ex GO, přičemž mají na svědomí i další mobilní hry jako Hitman: Sniper, Hitman Sniper: The Shadows a naposledy Tomb Raider Reloaded, přičemž v přípravě mají Avatar Generations a hru z univerza Space Invaders.

Bylo by nemístné, aby studio i po odtržení se od Square Enixu mělo jméno této společnosti ve svém názvu, a tak došlo k jeho přejmenování na Studio Onoma.