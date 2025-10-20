Dwarf Fortress zažije revoluci v obléhání. Zaútočí gobliní beranidla a trollí inženýři
zdroj: Kitfox Games

PC

20. 10. 2025 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Dwarf Fortress vizuálem sice neuhrane, ale skrývá se za ním ohromně komplexní strategie, která dělá radost tisícům fanoušků možnostmi i dalším obsahem. Úsměv na tváři jim nejspíše vykouzlí i chystaná aktualizace Siege, která skrývá mnoho důvodů, proč ji vyhlížet.

Hledáček je zaměřený na obléhání, které se sice zprvu tváří nebezpečně, ale postupně se přetaví v předvídatelnou maličkost, se kterou si vaše horská pevnost většinou bez problémů poradí. S updatem se ovšem tenhle nedostatek změní a trpaslíci se ocitnou ve větším nebezpečí.

zdroj: Kitfox Games

Goblini už nebudou následovat jedinou otevřenou cestu k cíli, ale dostanou do svých malých mozečků nové taktiky, s nimiž obranu úspěšněji rozbijí či obejdou, což od vás bude vyžadovat lepší taktiku a strategické myšlení. Nejen, že nepřátelské řady posílí o válečná zvířata a démonické velitele, ale hlavně jsou jejich role rozdělené do různých kategorií s cílem útočit, zdržovat nebo přepadat.

A jelikož dobyvatel je o něco chytřejší protivník, svým armádám může zavelet, aby se vyhnuly vysoce nebezpečným oblastem, případně se podkopaly skrze přírodní stěny. Kdyby to snad nestačilo, dostanou ještě k duhu beranidla, s nimiž není v bezpečí žádná brána. Zatopit však dokážou i trollové, kteří nosí krumpáče a bloky pro stavění, tedy splňují roli bitevních inženýrů.

Dwarf Fortress
Bleskovky
Dwarf Fortress za měsíc prodala skoro půl milionu kopií

Vrásky na čele vám též udělá nová nepříjemná vlastnost goblinů, kteří mohou zachránit své spojence. Tím spíše ve chvíli, kdy vodní a magmatické pasti nebudou tak účinné jako dříve. Na druhou stranu posílení dostaly balisty a katapulty doplněné o horkou novinku, kterou je samostříl s pevným umístěním a otáčením v libovolném směru. Je rychlejší než kuše, do zásobníku se vejde 100 šípů a pokud jej řídí zkušená posádka, je smrtelný smrtelný.

Update do Dwarf Fortress dorazí 3. listopadu. Pokud by se nových výzev někteří nováčci zalekli, k dispozici budou různá nastavení, která některá nepříjemná chování dokážou vypnout. 

