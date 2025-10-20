Dwarf Fortress zažije revoluci v obléhání. Zaútočí gobliní beranidla a trollí inženýři

Dwarf Fortress vizuálem sice neuhrane, ale skrývá se za ním ohromně komplexní strategie, která dělá radost tisícům fanoušků možnostmi i dalším obsahem. Úsměv na tváři jim nejspíše vykouzlí i chystaná aktualizace Siege, která skrývá mnoho důvodů, proč ji vyhlížet.
Hledáček je zaměřený na obléhání, které se sice zprvu tváří nebezpečně, ale postupně se přetaví v předvídatelnou maličkost, se kterou si vaše horská pevnost většinou bez problémů poradí. S updatem se ovšem tenhle nedostatek změní a trpaslíci se ocitnou ve větším nebezpečí.
Goblini už nebudou následovat jedinou otevřenou cestu k cíli, ale dostanou do svých malých mozečků nové taktiky, s nimiž obranu úspěšněji rozbijí či obejdou, což od vás bude vyžadovat lepší taktiku a strategické myšlení. Nejen, že nepřátelské řady posílí o válečná zvířata a démonické velitele, ale hlavně jsou jejich role rozdělené do různých kategorií s cílem útočit, zdržovat nebo přepadat.
A jelikož dobyvatel je o něco chytřejší protivník, svým armádám může zavelet, aby se vyhnuly vysoce nebezpečným oblastem, případně se podkopaly skrze přírodní stěny. Kdyby to snad nestačilo, dostanou ještě k duhu beranidla, s nimiž není v bezpečí žádná brána. Zatopit však dokážou i trollové, kteří nosí krumpáče a bloky pro stavění, tedy splňují roli bitevních inženýrů.
Vrásky na čele vám též udělá nová nepříjemná vlastnost goblinů, kteří mohou zachránit své spojence. Tím spíše ve chvíli, kdy vodní a magmatické pasti nebudou tak účinné jako dříve. Na druhou stranu posílení dostaly balisty a katapulty doplněné o horkou novinku, kterou je samostříl s pevným umístěním a otáčením v libovolném směru. Je rychlejší než kuše, do zásobníku se vejde 100 šípů a pokud jej řídí zkušená posádka, je smrtelný smrtelný.
Update do Dwarf Fortress dorazí 3. listopadu. Pokud by se nových výzev někteří nováčci zalekli, k dispozici budou různá nastavení, která některá nepříjemná chování dokážou vypnout.