Brněnský Game Access letos přivítá tvůrce System Shocku, Returnal či Hitmana

24. 4. 2024 17:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jihomoravská metropole bude letos na jaře hostit už sedmý ročník videoherní konference Game Access. Hala P brněnského výstaviště se v pátek 31. května a sobotu 1. června stane dějištěm akce s evokativním podtitulem Rise of the Fallen. Stejně jako předchozí ročníky ji opět organizuje kolektiv GameDev Area, který kultivuje herní komunitu nejen v Brně, ale díky koncertům hudby z oblíbených her kupříkladu i v Praze. Letos chce přilákat přes 2000 návštěvníků z více než 350 firem.

Účastníci se mohou těšit na bohatý program, přičemž hlavním lákadlem a denní náplní budou přednášky světových vývojářů a vývojářek. Mezi letošní hosty patří třeba Warren Spector, režisér a designér legendárních her jako System Shock, Deus Ex nebo mnohých dílů ze série Ultima. Dále kreativní ředitel studia Housemarque, Harry Krueger, který má na kontě mimo jiné Returnal, či kreativní a narativní ředitelka studia Disco Globe, Jill Murray, která se v minulosti podílela kupříkladu na scénáři Assassin’s Creed IV: Black Flag či na Shadow of the Tomb Raider.

Dorazí také skladatel Petri Alanko, který má na svědomí hudbu pro všechny hry od studia Remedy od roku 2004, tedy pro oba díly Alana Wakea, Control či Quantum Break. O své zkušenosti se v rámci přednášky podělí také programátor IO Interactive se specializací na uživatelské rozhraní a přístupnost, Joshua Flitcroft, a v neposlední řadě také šéfka komunitních manažerů v CD Projekt RED, Carolin Wendt. Výčet zajímavých hostů tím samozřejmě nekončí, dorazí jich ostatně víc než osmdesát, další najdete na webu akce.

Kromě přednášek, workshopů a panelových diskuzí se můžete těšit také na doprovodný program v podobě indie showcase, kde své výtvory představí jednotlivci i týmy z Česka, Slovenska, ale třeba i z Turecka, Kanady nebo Brazílie. Vycházející hvězdy herního průmyslu se navíc utkají o vaši přízeň a ocenění v rámci Game Access Indie Awards, v nichž může hlasovat každý účastník akce.

A co by to bylo za herní konferenci, kdybyste své zážitky nemohli začerstva probrat nad sklenkou něčeho dobrého s kolegy a přáteli? Příležitost k networkingu budete mít hned na třech večírcích, přičemž ten uvítací se bude konat už ve čtvrtek předcházející celé konferenci a slibuje mix krásy a dekadence, ten hlavní pak vedle chutných nápojů a cateringu slibuje i chutné… lidi?

Do prevalence upírů v herním průmyslu zabrušovat nehodlám, každopádně lístky na Game Access 2024 seženete na oficiálním webu. Základní vstupné vychází na 4100 korun, pokud se budete chtít zúčastnit výše zmíněných párty a využít speciální matchmakingovou aplikaci, vyjde vás vstupenka na 5200 korun. Prémiový vstup, jehož součástí je vstup do VIP zón, oběd či speciální setkání s ostatními držiteli prémiových vstupenek, pak vychází na 7600 korun. Studentstvo může na nákup všech úrovní vstupu využít 50% slevu.

Dvoudenní konferenci doplní dvojice koncertů herní hudby. Výběr toho nejlepšího z českých herních soundtracků odehraje v sobotu 1. června Filharmonie Brno, kdy během Czech Games Live Orchestra zazní skladby z legendární série Mafia, surrealistické hororové adventury Someday You'll Return, vojenských simulací ze série Arma či z nedávné taktické strategie Last Train Home.

Konferenční víkend pak v neděli 2. června uzavře polská kapela Percival Schuttenbach, která se mimo jiné podílela na tvorbě soundtracku pro Zaklínače 3 a jejich vystoupení Wild Hunt Live čerpá právě z onoho repertoáru s využitím tradičních nástrojů a mocných vokálů, doplněných o taneční vystoupení.