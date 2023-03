Březnové předplatné PS Plus Extra a Premium přinese tokijské duchy a kolekci Uncharted

16. 3. 2023 12:28 | Novinky | autor: Jan Slavík

Už jsme vás informovali, že uživatelé a uživatelky základní verze předplatného od Sony, PS Plus Essential, si v březnu budou moci vyzvednout tradiční tři hry, Battlefield 2042, Minecraft Dungeons a Code Vein, a že na to mají čas až do 3. dubna.

Pokud však váš účet oplývá některou z luxusnějších verzí předplatného, tedy Extra či Premium, můžete chystat knihovnu na další sadu titulů.

Kdo ještě neměl tu čest, bude mít možnost zažít (nebo si ho znovu připomenout, samozřejmě) neobyčejné dobrodružství Nathana Drakea a Chloe s Nadine v kolekci Uncharted: Legacy of Thieves Collection. V jejím rámci na vás čekají remasterované edice Uncharted 4 a Uncharted: The Lost Legacy.

zdroj: Sony

Dobrodruzi s náladou na mírně temnější zážitek mohou místo toho vyrazit do Tokia v Ghostwire: Tokyo, přes které se převalila tajemná vlna, co po sobě v ulicích zanechala jen hromádky oblečení, kde stáli lidé. Chodníky i promenády se plní strašidly, která vám někdy pomohou, jindy půjdou po krku a budete je muset uklidnit moderní verzí vymítačských praktik onmjódó. Hra jako taková sice není úplná pecka, ale když už je to zadarmo...

zdroj: vlastní video redakce

Zájemci o poklidnější tempo se mohou vtělit do hrdinky Life is Strange: True Colors a za pomoci zvláštní schopnosti, která ji nechá vidět a zažívat emoce ostatních, rozklíčovat tajemství důlního městečka. Kolem a kolem povedená záležitost, byť kvalit úplně prvního dílu možná nedosahuje. V recenzi jsem ji hodnotil sedmičkou.

zdroj: Square Enix

A pokud vám unikla překvapivě kvalitní mytologická akční adventura Immortals Fenyx Rising, můžete si ji rovnou přidat taky. Od dva a půl roku staré avantýry ve své době nikdo nic moc nečekal, a měla tak vlastně poměrně nevděčnou roli. Možná právě proto pak dokázala celou řadu lidí uchvátit. Ale také za tím mohla stát schopnost hry nabídnout pestrý obsah a zábavnou hratelnost plnou soubojů i hádanek. V recenzi si od nás odnesla devítku, jen berte.

zdroj: Vlastní

Samozřejmě to není všechno, předplatitelé si dále mohou brousit ovladače na Tchia, kooperační Rainbow Six Extraction, adventuru Life is Strange 2, Dragon Ball Z: Kakarot, bojovku Street Fighter V v edici Champion Edition, husí šílenost Untitled Goose Game, Final Fantasy Type-0 HD, post-apo řežbu Rage 2, anime akci Neo: The World Ends with You a artovou adventuru Haven.