Březnová nabídka PS Plus: Střílečka, kostičky a soulslike

24. 2. 2023 17:15 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Sony v únorovém State of Play odhalilo nadcházející nabídku her zdarma pro předplatitele PlayStation Plus. Hlavním lákadlem je patrně Battlefield 2042, který sice v recenzi Pavel ohodnotil nevábnou čtyřkou, ale rok od vydání kompetitivní střílečku obohatilo hned několik aktualizací a chystá se návrat také dlouho žádaného systému tříd. Za cenu měsíčního předplatného by z toho člověk už těch několik hodin zábavy vyždímat mohl bez toho, aby mu bylo líto vyhozených peněz. Battlefield 2042 bude k dispozici pro obě nejnovější generace konzole.

Další hrou v březnové edici předplatného bude hranatá diablovka Minecraft Dungeons, kterou u nás hodnotil Zbyněk Povolný za 7, a soulslike řežba se zajímavým vizuálem Code Vein, které Honza Slavík uštědřil také 7. Všechny tři tituly budou k dispozici k přidání do knihovny a stažení od 7. března.