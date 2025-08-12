Kvíz - Otestuje své znalosti videoher z devadesátek
zdroj: Aspyr

Kvíz - Otestuje své znalosti videoher z devadesátek

12. 8. 2025 10:22 | Herní kuriozity | autor: Tomáš Mlýnský |

90. léta znamenají pro herní průmysl období revolučních inovací, vzniku dnes kultovních titulů a žánrů. Nejednalo se jen o plošinovky a střílečky – RPG, strategie, stealth nebo open world hry začaly psát nové kapitoly v herním světě. Tento kvíz prověří vaše skutečné znalosti herních legend devadesátých let, přičemž nečekejte otázky, které prozradí odpověď už v názvu. Připravte se na otázky, které vás donutí vzpomenout i na ty nejmenší detaily.

1. Ve hře Thief: The Dark Project (1998) hráč ovládá Garretta. Jaký unikátní herní prvek odlišuje tuto hru od jiných FPS her té doby?

a) Těžký arzenál zbraní a přímý boj
b) Důraz na stealth a používání tmy k ukrytí
c) Otevřený svět s nelineárním příběhem
d) Postapokalyptické prostředí

2. Planescape: Torment je oceňované RPG z roku 1999. Jaký je hlavní motiv příběhu a proč je hra považována za výjimečnou?

a) Zachránit svět před démony díky hrdinově magii
b) Hledání identity a minulosti hlavního hrdiny, který je nesmrtelný
c) Vybudování impéria v otevřeném fantasy světě
d) Boj proti invazi mimozemšťanů

3. Command & Conquer: Renegade (2002) je spin-off série. Jaká byla hlavní změna oproti předchozím dílům a jaká role hráče zde byla?

a) Hráč ovládá skupinu vojáků z pohledu třetí osoby
b) Hráč je v roli jednoho vojáka v první osobě v reálném čase
c) Hra nabízí pouze multiplayerové souboje
d) Jedná se o tahovou strategii

4. Postava Lary Croft prošla během vývoje Tomb Raideru (1996) několika koncepty. Která původní myšlenka byla na stole, ale nakonec skončila v koši?

a) Lara měla být mužem
b) Lara měla mít realistický vzhled bez stylizace
c) Lara byla původně naplánována jako robot
d) Lara měla být postava bez jakékoli zbraně

5. Fallout 2 z roku 1998 je klasika RPG. Jaký unikátní aspekt hry, spojený s příběhem a hráčovými rozhodnutími, výrazně ovlivnil její příznivce?

a) Lineární příběh bez možnosti volby
b) Postapokalyptický svět s důrazem na morální rozhodnutí a různé konce
c) Silný multiplayerový režim
d) Herní mechanika zaměřená na budování města

6. Která z níže uvedených her devadesátky těsně minula?

a) Diablo – akční RPG
b) Baldur's Gate – klasické izometrické RPG
c) The Elder Scrolls III: Morrowind – open-world RPG
d) StarCraft – real-time strategie

7. Herní engine id Tech 2 byl základem pro jednu z klíčových FPS her. Která to byla?

a) Doom II
b) Quake
c) Half-Life
d) Unreal

8. Counter-Strike začínal jako mod. Pro kterou hru byl tento mod původně vytvořen?

a) Quake III Arena
b) Half-Life
c) Unreal Tournament
d) Team Fortress

9. Chrono Trigger patří mezi nejlepší RPG 90. let. Která inovace byla klíčová pro příběh a herní mechaniky?

a) Použití volného pohybu postavy v 3D prostředí
b) Cestování v čase ovlivňující různé časové linie a konce hry
c) Používání realistické fyziky ve hře
d) Multiplayerový režim

10. Metal Gear Solid (1998) znamenal velký průlom v herním designu. Kdo byl hlavním tvůrcem této hry a jaké prvky přinesl?

a) John Carmack
b) Hideo Kodžma
c) Šigeru Mijamoto
d) Goiči Suda

Správné odpovědi:

  1. b) Důraz na stealth a používání tmy k ukrytí

  2. b) Hledání identity a minulosti hlavního hrdiny, který je nesmrtelný

  3. b) Hráč je v roli jednoho vojáka v první osobě v reálném čase

  4. a) Lara měla být mužem

  5. b) Postapokalyptický svět s důrazem na morální rozhodnutí a různorodé konce

  6. c) The Elder Scrolls III: Morrowind – open-world RPG (vydaná až v roce 2002)

  7. b) Quake

  8. b) Half-Life

  9. b) Cestování v čase ovlivňující různé časové linie a konce hry

  10. b) Hideo Kodžima

Bodovací systém:

  • 8–10 bodů: Jste skutečný znalec 90. let v herním světě! Gratulujeme. Retro je váš obor a nebo jste v té době byli na světě.

  • 5–7 bodů: Dobrá práce, ale některé detaily byste mohli doplnit. Naštěstí si tyhle hry můžete pořád zahrát!

  • 2–4 body: Máte základní přehled, ale na hlubší znalosti je třeba více času s klasikami. Dejte jim šanci, nestárnou.

  • 0–1 bod: Retro vás nebere? 

Smarty.cz
Tagy:
videohry kviz devadesátky
Zdroje:
Vlastní
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
Stronghold Crusader: Definitive Edition – První velká aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
DOOM: The Dark Ages – Druhá aktualizace
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
Heretic + Hexen – Ukázka k vydání
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
World of Tanks – 15 let přátelství: Cesta vzpomínkami
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Mafia: The Old Country || GamesPlay
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Ashes of the Singularity II - Oznámení
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Fight Club #736 – o Kromlechu s Pavlem Makalem
Formula Legends - Oznámení
Formula Legends - Oznámení
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
World of Warships - 80. výročí konce 2. světové války
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Darksiders 4 - Teaser Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
Gothic Remake - Xardas Trailer
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
The Guild: Europa 1410 - Oznámení
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Titan Quest II - Early Access Launch Trailer
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Sacred 2: Fallen Angel Remaster - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Octopath Traveler 0 - Oznámení
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Cronos: The New Dawn – Datum vydání
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Plants vs. Zombies: Replanted - Oznámení
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Fight Club #735 – jak vzniká herní recenze?
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Elden Ring Nightreign – Režim pro dva
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay
Wuchang: Fallen Feathers || GamesPlay

Nejnovější články