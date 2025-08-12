Kvíz - Otestuje své znalosti videoher z devadesátek

90. léta znamenají pro herní průmysl období revolučních inovací, vzniku dnes kultovních titulů a žánrů. Nejednalo se jen o plošinovky a střílečky – RPG, strategie, stealth nebo open world hry začaly psát nové kapitoly v herním světě. Tento kvíz prověří vaše skutečné znalosti herních legend devadesátých let, přičemž nečekejte otázky, které prozradí odpověď už v názvu. Připravte se na otázky, které vás donutí vzpomenout i na ty nejmenší detaily.
1. Ve hře Thief: The Dark Project (1998) hráč ovládá Garretta. Jaký unikátní herní prvek odlišuje tuto hru od jiných FPS her té doby?
a) Těžký arzenál zbraní a přímý boj
b) Důraz na stealth a používání tmy k ukrytí
c) Otevřený svět s nelineárním příběhem
d) Postapokalyptické prostředí
2. Planescape: Torment je oceňované RPG z roku 1999. Jaký je hlavní motiv příběhu a proč je hra považována za výjimečnou?
a) Zachránit svět před démony díky hrdinově magii
b) Hledání identity a minulosti hlavního hrdiny, který je nesmrtelný
c) Vybudování impéria v otevřeném fantasy světě
d) Boj proti invazi mimozemšťanů
3. Command & Conquer: Renegade (2002) je spin-off série. Jaká byla hlavní změna oproti předchozím dílům a jaká role hráče zde byla?
a) Hráč ovládá skupinu vojáků z pohledu třetí osoby
b) Hráč je v roli jednoho vojáka v první osobě v reálném čase
c) Hra nabízí pouze multiplayerové souboje
d) Jedná se o tahovou strategii
4. Postava Lary Croft prošla během vývoje Tomb Raideru (1996) několika koncepty. Která původní myšlenka byla na stole, ale nakonec skončila v koši?
a) Lara měla být mužem
b) Lara měla mít realistický vzhled bez stylizace
c) Lara byla původně naplánována jako robot
d) Lara měla být postava bez jakékoli zbraně
5. Fallout 2 z roku 1998 je klasika RPG. Jaký unikátní aspekt hry, spojený s příběhem a hráčovými rozhodnutími, výrazně ovlivnil její příznivce?
a) Lineární příběh bez možnosti volby
b) Postapokalyptický svět s důrazem na morální rozhodnutí a různé konce
c) Silný multiplayerový režim
d) Herní mechanika zaměřená na budování města
6. Která z níže uvedených her devadesátky těsně minula?
a) Diablo – akční RPG
b) Baldur's Gate – klasické izometrické RPG
c) The Elder Scrolls III: Morrowind – open-world RPG
d) StarCraft – real-time strategie
7. Herní engine id Tech 2 byl základem pro jednu z klíčových FPS her. Která to byla?
a) Doom II
b) Quake
c) Half-Life
d) Unreal
8. Counter-Strike začínal jako mod. Pro kterou hru byl tento mod původně vytvořen?
a) Quake III Arena
b) Half-Life
c) Unreal Tournament
d) Team Fortress
9. Chrono Trigger patří mezi nejlepší RPG 90. let. Která inovace byla klíčová pro příběh a herní mechaniky?
a) Použití volného pohybu postavy v 3D prostředí
b) Cestování v čase ovlivňující různé časové linie a konce hry
c) Používání realistické fyziky ve hře
d) Multiplayerový režim
10. Metal Gear Solid (1998) znamenal velký průlom v herním designu. Kdo byl hlavním tvůrcem této hry a jaké prvky přinesl?
a) John Carmack
b) Hideo Kodžma
c) Šigeru Mijamoto
d) Goiči Suda
Správné odpovědi:
-
b) Důraz na stealth a používání tmy k ukrytí
-
b) Hledání identity a minulosti hlavního hrdiny, který je nesmrtelný
-
b) Hráč je v roli jednoho vojáka v první osobě v reálném čase
-
a) Lara měla být mužem
-
b) Postapokalyptický svět s důrazem na morální rozhodnutí a různorodé konce
-
c) The Elder Scrolls III: Morrowind – open-world RPG (vydaná až v roce 2002)
-
b) Quake
-
b) Half-Life
-
b) Cestování v čase ovlivňující různé časové linie a konce hry
-
b) Hideo Kodžima
Bodovací systém:
-
8–10 bodů: Jste skutečný znalec 90. let v herním světě! Gratulujeme. Retro je váš obor a nebo jste v té době byli na světě.
-
5–7 bodů: Dobrá práce, ale některé detaily byste mohli doplnit. Naštěstí si tyhle hry můžete pořád zahrát!
-
2–4 body: Máte základní přehled, ale na hlubší znalosti je třeba více času s klasikami. Dejte jim šanci, nestárnou.
-
0–1 bod: Retro vás nebere?