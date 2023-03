Jak neoznamovat hru: Hellblade II

9. 3. 2023 17:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Kdo se na Hellblade II netěší, nemá srdce. Jednička sice měla svoje mouchy, ale zároveň šlo o jednu z nikoliv nejlepších, nýbrž nejzajímavějších her roku 2017. Koncept teď vývojáři konečně mohou rozpracovat v takové podobě a s péčí, jakou si námět a Senua bez debat zaslouží.

Tedy v to alespoň laicky doufám. Doufám, že k nim nějaké ty peníze, zázemí a podpora Microsoftu přitečou a na hře se to pozitivně projeví. Jenže jakkoliv může být výsledná hra možná i revoluční, špičková nebo třeba prostě „jen“ dobrá, to, co vývojáři z Ninja Theory předvádí před jejím vydáním, bych čekal maximálně tak epizodě parodického sitcomu o herním studiu Mythic Quest.

Spouštěčem tohoto komentáře bylo zveřejnění nového vývojářského deníčku, který tvůrci vydali minulý týden, jmenuje se „Island“ a rozhodně je za tento název nemůžeme osočit z klamavé reklamy. Dávají nám totiž přesně to, co slibuje název videa: Island. A já s tím mám jeden velký problém.

Leta letoucí

Microsoft oznámil Senua’s Saga: Hellblade II na E3 v roce 2019. V roce 2020 jsme dostali video, jak si tvůrci na Islandu fotí kamení. Teď, v roce 2023, tedy téměř po čtyřech letech od prvotního oznámení, tu máme další video, kde tvůrci zase běhají po Islandu a zase si tam fotí kamení. Mimo jiné, protože zaznamenávají taky vodopády, trávu, jeskyně… Video je to moc hezké, Island je nádherný, ale informační hodnota o hře tady hraničí s nulou.

Třešničkou na dortu je pán uvádějící celé video, který si říká „social media ninja“. Naivně jsem doufal, že všichni ti social media nindžové, jediové, guruové a další rádoby cool nerdy tituly vymřely nejpozději před pěti lety, jenže ono očividně ne. Jo aha, oni v Ninja Theory nezapomněli sundat prst z tepu doby minulé, ona to má být slovní hříčka na název studia? Prosím, takhle taky ne. Děkuji.

Ale…?

Vtip je v tom, že sám o sobě mi tenhle styl komunikace nevadí. Byl bych rád, kdyby mi víc studií ukazovalo svůj tvůrčí proces, i včetně ježdění na lokace a focení referencí pro grafiky. Vážně je to skvělý vhled do vývoje, jen houšť! Ale je tu samozřejmě jedno velké, obří ale. Ale větší než obr z prvního videa se záběry z hraní.

My o hře totiž nevíme lautr nic. Nevíme, jestli hodlá být stejná jako jednička, jen s většími produkčními hodnotami. Nevíme, jestli to bude rozmáchlé RPGčko jako třeba Horizon. Nebo něco mezi? První díl totiž nebyl zrovna největší, a to ani rozsahem, ani mechanismy či systémy. Snadno se na to zapomíná, ale jednička byla, když to malinko přeženu, relativně lineární hra s jednoduchým soubojovým systémem, příliš málo typy nepřátel a – ruku na srdce – poměrně repetitivní hratelností.

Do jaké míry tak máme od dvojky čekat něco podobného v hezčích kulisách a do jaké míry bude její hratelnost propracovanější? Nic nevíme, protože namísto alespoň základních informací dostáváme během několika let už DRUHÉ video o tom, jak si tvůrci fotí kamení.

Jistě, v roce 2021 tu bylo zmíněné „gameplay“ video. Ty uvozovky mi prosím dovolte, protože pokud tohle bylo vážně autentické a reprezentativní video, tak potěš koště. Schválně se na něj podívejte znova. Prohlédněte skrze hezkou grafiku, působivou hudbu a zaměřte se jen a pouze na hratelnost. Co vám zbyde? Lineární pohyb tam, pak po stejné cestě zase zpátky, oživený několika quick time eventy. No tak, nebojte se, jen si tam to uživatelské rozhraní QTE představte, zase tak těžké to není. Pokud takhle bude vypadat většina hratelnosti, tak to bude možná hezké, možná libozvučné, ale bude to na poli několikahodinové kampaně zábavné?

zdroj: Xbox

Celý problém zamlžené komunikace a nejasné struktury hry je přitom velice jednoduše řešitelný. Stačila by větší transparentnost. Stačilo by, kdyby mi pan social media nindža v roce 2019 řekl, že Hellblade II nemám očekávat dřív jak v roce 2025. A že hra bude vypadat takhle a takhle, respektive že rozdíly mezi jedničkou a dvojkou budou zhruba takovéhle. Těch pár informací by mi pro začátek úplně stačilo a nad videi z Islandu bych mohl mávnout rukou.

Kontextové mlčení

Jasně, na hře pracuje nejspíš jen málo vývojářů a třeba mají od Microsoftu nejen volné ruce, ale i volné termíny a nijak se na nic netlačí. Pokud tomu tak skutečně je, pak mám za ně velkou radost. Zároveň bych ale preferoval buď transparentní komunikaci, nebo možná raději ticho po pěšině.

S komunikačním tichem po pěšině by se mohli Ninja Theory inspirovat klidně u vlastního chlebodárce v Microsoftu. Stačí se podívat třeba na The Elder Scrolls VI. Další díl fantasy RPG ságy Bethesda oznámila už v roce 2018 a od té doby jsme o hře neslyšeli téměř nic. Tu a tam padne nějaký drobek v rozhovorech, ale jejich hromádka nenabírá žádné ostré obrysy. Bethesda k záležitosti přistoupila šalamounsky a hned po oznámení jasně řekla, že nejdřív si musí vyřídit Starfield, aby se na TESVI mohla vrhnout v plné síle.

Před vydáním Starfieldu tak k nástupci Skyrimu nemůže nikdo realisticky očekávat jakoukoliv nálož informací. Stejně tak je nesmírně nepravděpodobné, že by TESVI vyšel dřív než v roce 2025 či 2026. Bethesda tak jednoduše hned na začátku jasně nastavila očekávání, a proto absence konkrétních informací k příštímu The Elder Scrolls nikoho moc netrápí. Víme, že budeme čekat ještě dlouhé roky. Kdyby nám ale Bethesda nic neřekla a každé dva roky ukazovala, jak si její grafici fotí sýry a košíky, nadšení bychom asi nebyli.

Trochu jiný, ale taktéž bezproblémově akceptovatelný příklad bobříka mlčení můžeme sledovat u Fable. Reboot série Microsoft oznámil v roce 2020 a od té doby drží víceméně jazyk za zuby. Podobně jako u The Elder Scrolls VI tady asi nikdo brzké vydání nečeká, a tak tvůrci protivné novináře nedráždí nicneříkajícími videi. Vzhledem k pravděpodobně velmi vzdálenému datu vydání je tady na komunikaci libovolného typu času dost.

Jak dlouho ještě?

Kolik (herně) bezobsažných vývojářských deníčků budeme muset ještě přetrpět, než s námi začnou Ninja Theory komunikovat konkrétně, věcně, a především budou mluvit o hře samotné? Jak o takovém videu může někdo nekriticky napsat? Vyjde Hellblade II příští rok, nebo až za tři roky? Samé otázky. Dejte mi něco konkrétního, něco jasného a jednoduše uchopitelného a já nad příštím focením kamenů milerád přimhouřím oči.