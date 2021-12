První záběry z Hellblade II ukazují zběsilý útěk před obrem

10. 12. 2021 4:32 | Novinky | autor: Adam Homola

Jedním z celé řady zajímavých trailerů na právě proběhnuvší akci The Game Awards byl bezpochyby nový trailer na očekávané pokračování Hellblade: Senua’s Sacrifice. Nadcházející Senua’s Saga: Hellblade II se totiž doposud prezentovalo skoro až nenápadně a o záběrech přímo ze hry jsme si mohli nechat jen zdát. Inu, tomu je teď konec a místo dalších fotek z Islandu na nás tvůrci hodili lov na obra.

Ten vypadá stejně působivě, jako drsně a špinavě. Celá akce navíc působí relativně jinak, než jak jsme na podobné potyčky z her zvyklí. Štědrá šestiminutová stopáž rozhodně není krátká a po technické stránce je co obdivovat, na druhou stranu ale nečekejte důkladné vysvětlování herních mechanik. Ale i když toho Senua v traileru zase tolik nedělá a celé je to spíš filmového rázu, vypadá to pořád skvěle.

Vedle titulní hlavní hrdinky se vrací i hlasy v její hlavě, tedy jedna z věcí, díky kterým vystoupil první díl z řady a zaujal. Jak přesně budou tvůrci s tímhle ve hrách trestuhodně málo používaným prvkem pracovat tentokrát, ale teprve uvidíme.

A možná to uvidíme až za dlouho, protože kromě potvrzení platforem jsme se ani tentokrát nedočkali oznámení data vydání. Senua’s Sacrifice: Hellblade II tak dorazí kdo ví kdy, ale až vyjde, zahrajeme si ji na PC, současné generaci Xboxu, k mání bude i na službě Xbox Cloud a nebude chybět ani v Game Passu.

zdroj: Xbox