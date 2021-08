8. prosince vyjde nedodělané Halo Infinite

27. 8. 2021 17:00 | Komentář | autor: Adam Homola

Tento týden proběhl nejen velký stream Xboxu (záznam s českým komentářem), ale i hlavní Opening Night Live (záznam s českým komentářem). A zatímco Halo Infinite na tom prvním absentovalo, na tom druhém nechybělo a vedle nového a řádně naleštěného traileru na první sezónu multiplayeru jsme dostali konečně i datum vydání: 8. prosince 2021.

Jistě si vzpomenete, že Halo mělo loni doprovodit nový Xbox, jenže ouha, nakonec došlo na roční odklad. Teď se rok pomalu chýlí ke konci, o hře toho pořád tolik nevíme, nový trailer nám z ní nic neukázal a já se přiznám, že tuhle marketingovou strategii nechápu. Microsoft bude muset v příštích týdnech výrazně přitlačit na pilu a ohromit nejen fanoušky, ale i nevěřící, neboť zatím se mu sotva daří to první.

zdroj: Microsoft

Důvěru v tým i hru zásadně nabouralo pár dnů staré prohlášení tvůrců, že hned po vydání nebude mít Halo Infinite ani kooperativní režim pro kampaň, ani editor úrovní Forge. I přes několikaletý vývoj a loňský roční odklad hra očividně není připravená. Ale než znovu odkládat, vydá ji Microsoft radši nehotovou.

Tu kompletní, odladěnou a vychytanou hru nakonec pravděpodobně dostaneme, stejně jako časem nejspíš dostaneme i kompletní, odladěný a vychytaný Cyberpunk 2077. Přesto to jsou hry, které navzdory svému zjevně nedodělanému stavu vyšly (nebo vyjdou) bez nálepky „předběžný přístup“.

Cyberpunk si prošel hned několika odklady a stejně vyšel v takovém stavu, v jakém vyšel. A existuje spousta dalších příkladů: Klidně si sem místo polského kyberpunku dosaďte No Man's Sky, Diablo 3, Ghost Recon Breakpoint nebo spoustu dalších kandidátů.

Microsoft odložil Halo o rok, to nestihlo start nového Xboxu a nakonec se zřejmě i tak zařadí po bok výše zmíněných, protože vyjde osekané na nezbytné minimum. Nad Forge můžeme možná ještě přivřít oči a chvilku si počkat (ostatně i do Halo 5 se dostala později), jenže kooperativní režim pro kampaň je skutečně důležitou součástí zážitku. U takhle veliké a drahé hry, ještě po ročním odkladu, se mi ty oči moc přivírat nechce.

Nedodělaná platforma

Stejně jako u Cyberpunku, i tady se nabízí jednoduchá otázka: V jakém stavu byla proboha hra v době, kdy měla původně vyjít, v případě díla CD Projektu v dubnu 2020, v případě Halo v listopadu 2020? Nezapomeňme navíc na sliby z poloviny loňského roku: Tehdy nás tvůrci ujišťovali, že kampaňový kooperativní režim vydání hry rozhodně stihne.

Vývoj her je extrémně náročný a někdy i na pohled banální věci zaberou nesmyslně moc času a úsilí. To všechno chápu a Blood, Sweat, and Pixels jsem četl. Jenže máloco by mělo být pro Microsoft tak zásadní jako právě Halo a na vývoj nového dílu měli tvůrci několik let. A doufal bych, že měli i prémiovou podporu a zdroje, o kterých se jiným studiím může jen snít.

Stejně tak chápu, že Halo Infinite asi nebude hrou ve starém slova smyslu – nepůjde o jednorázový produkt s nějakým tím multiplayerem, který budou vývojáři chvíli udržovat. Nové Halo bude služba, respektive „platforma“, jak o hře sami tvůrci mluví. Postupné vydávání nového obsahu dává samozřejmě perfektní smysl. Jen by se to nemuselo týkat obsahu, který hráči oprávněně očekávají hned po vydání.

Tady je přece řeč o Halo. O tom Halo, které bylo dřív hlavním tahákem výkladní skříně Microsoftu. O tom Halo, které svého času dominovalo multiplayeru, udávalo směr a prodávalo Xboxy. Bejvávalo! Z pohledu hráče, který Halo respektuje, ale popravdě ho nikdy moc nechytlo, mi přijde, že tahle značka nikdy nebyla méně relevantní než dnes. O to víc by měli ve studiu 343 máknout a dodat nám pecku, ze které budou padat servery i čelisti.

Game? Pass!

Za kolik že se bude Halo Infinite prodávat? Multiplayer bude free-to-play, co-op v kampani nebude, Forge nebude... Chápu-li to správně, za 1 800 Kč si kupuji jen a pouze singleplayerovou kampaň. A příslib budoucích dodělávek. Možná by bylo správné prodávat Infinite za nižší částku s tím, že si zbytek hry dokoupím, až ho tvůrci dokončí.

Samozřejmě vycházejí i singleplayerové hry za plnou cenu a když se povedou, jsou znamenité a já u nich nelituju jediného dolaru či hodiny. Jenže bude to případ Halo? Bude mít skutečně adekvátně dlouhou, nerepetitivní a propracovanou kampaň s uspokojivým koncem? Se super postavami, vymakaným příběhem a hromadou emocí? Třeba nakonec ano a klidně je možné, že z toho bude hra roku, jen tomu zatím vůbec nic nenasvědčuje. A pokud chceme věřit údajnému anonymnímu vývojáři z Redditu, budeme nakonec rádi, když to celé dopadne aspoň docela dobře.

Nakonec můžete říct: „Bude to Game Passu, tak co jako.“ Jenže ne každý má Game Pass nebo ho chce, a i kdyby ano, nebylo by hezké vidět, jak se z některých velkých her postupně vytrácejí funkce, možnosti a obecná kvalita, jen aby tam přibyly měsíce či roky po vydání. Ještě smutnější by byl fakt, kdyby nad tím začala krčit hráčská obec rameny s tím, že přece o nic nejde, protože to dostala v rámci předplatného.