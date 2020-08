Vydání Halo Infinite se přesouvá na příští rok

12. 8. 2020 9:14 | Novinky | autor: Pavel Makal

Microsoft jako by chtěl potvrdit má slova z novinky o Xbox 20/20 – letošní rok je opravdu ve znamení nejistot a překotných změn. To, co jsme brali jako loženou záležitost, může být jako mávnutím kouzelného proutku zcela jinak. A to i v případě, že se jedná o oznámené launchové tituly konzolí. S těmi se přeci zpravidla nehýbe, že? Omyl.

Studio 343 Industries na Twitteru oznámilo, že své chystané Halo Infinite přesouvá na rok 2021, a to bez přesnějšího termínu. Právě Halo ale mělo být jedním z největších taháků launche Xbox Series X, který už tak nevypadá příliš nabitě. Microsoft sice na nedávné Xbox Showcase ukázal množství her, které jsou na novou konzoli v přípravě, drtivé většině z nich ale do vydání chybí roky vývoje.

zdroj: 343 Industries

Na Halo Infinite se po ukázce z hraní kampaně snesla vlna kritiky. Ta se týkala zčásti zastaralé grafiky, která skutečně nenavozovala dojem mezigeneračního posunu, zčásti ale také nepříliš inovativní hratelnosti. Vývojáři se následně zaklínali stářím předváděného buildu a slibovali, že pilně pracují na tom, aby do startu prodejů nového Xboxu bylo vše v nejlepším pořádku a mohli jsme si na něm Halo Infinite vychutnat v té nejlepší kvalitě. To se ale nestane.

V prohlášení stojí, že vývoj hry ovlivnila celá řada faktorů, mimo jiné i koronavirová pandemie. Šéf studia 343 Industries Chris Lee říká, že tým chce přinést ten nejlepší možný zážitek, a ačkoli se jedná o velmi těžké rozhodnutí, pro úspěch hry zkrátka není možné, aby vyšla v letošní podzimní sezóně.

Celou situaci už na Twitteru komentoval i známý novinář Jason Schreier, který připomněl, že už zkraje letošního roku hovořil o náročném vzniku Halo Infinite a také o faktu, že se v polovině vývoje vyměnilo jeho vedení. Bude zajímavé sledovat, jak 343 Industries využijí dodatečný čas a jak se Halo Infinite do příštího roku promění. O dalších osudech hry vás samozřejmě budeme informovat.