Halo Infinite vyjde koncem roku. Podívejte se na kompetitivní multiplayer

13. 6. 2021 20:27 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dlouho očekávané a odkládané Halo Infinite by podle nejnovějších informací mělo stíhat konec letošního roku. Konkrétně má vyjít během vánoční sezóny, takže by se s trochou štěstí mohlo objevit pod stromečkem třeba s novým Xboxem Series X, na kterém má v multiplayreu běžet až při 120 snímcích za vteřinu.

Multiplayeru se obecně věnoval veškerý prostor Halo Infinite v konferenci Microsoftu. Hra více hráčů bude dostupná od prvního dne vydání zdarma pro všechny hráče, přičemž bude obsahovat moderní sezóny s dodatečným obsahem. K náplni multiplayeru netřeba dalších slov – jednoduše se podívejte na nový trailer, který je víc než názorný.

Halo Infinite vyjde rovnou také s „epickou kampaní“, takže se nebojte, že by šlo jen o kompetitivní střílečku plnou létání vzduchem na vystřelovacím háku, headshotování a naslouchání hláškám jako no scope a killing spree. Doufejme, že jak příběhová kampaň, tak kompetitivní multiplayer budou po těch letech čekání stát opravdu za to. Navíc trailer naznačuje, že se snad vrátíme k původní dějové lince, kde se řeší Cortana jako rogue AI a snad se tedy dočkáme završení dobré zápletky.