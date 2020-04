Odklady letošních her neberou konce. Novými oběťmi jsou Wasteland 3 a Minecraft Dungeons

Windows PlayStation 4 Xbox One MAC Linux PS4 Pro Xbox One X Switch

- Datum vydání autor: Patrik Hajda

Letos herní průmysl postihlo už tolik odkladů. Watch Dogs Legion, The Last of Us: Part II, Dying Light 2, Marvel’s Avengers, Outriders a spousta dalších. To bylo ještě před pandemií, která si ale také začíná vybírat svou daň: studia jsou nucená k práci z domova a koordinovat tímto způsobem velké projekty nejde tak hladce jako v jedné kanceláři. Nově se to dotklo diablovky Minecraft Dungeons a izometrického RPG Wasteland 3.