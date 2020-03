Polská vláda spustila minecraftový server. Má děti zabavit během koronavirových prázdnin

- Téma Autor: Šárka Tmějová

Roba McElhenneyho můžete znát nejčerstvěji jako režiséra sitcomu z prostředí herního studia Mythic Quest: Raven’s Banquet nebo seriálu It’s Always Sunny in Philadelphia. Společnost Mojang, tvůrce nejznámějšího kostičkovaného sandboxu Minecraft, v roce 2015 oznámila, že právě on by měl režírovat filmovou adaptaci s astronomickým rozpočtem 150 milionů dolarů. Do kin měla jít loni. Proč jsme se filmového Minecraftu zatím nedočkali? celý článek