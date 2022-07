Tvůrci Until Dawn a The Quarry přišli o svou nezávislost. Pohltili je Nordisk Games

13. 7. 2022 10:12 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Studio Supermassive Games od svého založení v roce 2008 nejprve pracovalo na nejrůznějších menších projektech pro Sony a BBC (DLC k LittleBigPlanet, hra ze světa Doctor Who…), aby se v roce 2015 dočkalo svého nesmazatelného zapsání do herní historie s hororovou adventurou Until Dawn.

Od té doby se Supermassive Games přeorientovalo na jeden styl her – strašidelné příběhy s kvalitními filmečky a postavami, z nichž může každá zemřít. Dočkali jsme se trojice her ze série The Dark Pictures Anthology, kterou završí chystaný čtvrtý díl, a před měsícem jsme dostali možnost zahrát si poslední hru studia, The Quarry.

Ale vraťme se o rok zpátky do loňského března, kdy došlo k události, o jejíž dohře právě teď píšu. Tehdy na scénu vstoupila společnost Nordisk Games, herně-investiční odvětví kodaňské filmové společnosti Nordisk Film, která koupila 30% podíl v Supermassive Games.

A protože si oba subjekty své částečné spojení pochvalovaly, rozhodly se z 30 % udělat 100 %. Nordisk Games se tak stává jediným vlastníkem britského studia Supermassive Games a rozšiřuje tím své portfolio. Zakladatelé Pete a Joe Samuelsovi jsou z akvizice nadšení a těší se, jak jim nový majitel pomůže s dalším růstem.

Nordisk Games od roku 2018 vlastní další známou společnost Avalanche Studios Group stojící za Just Cause, Mad Max či Rage 2. Další podíly mají Dánové ve studiích Star Stable Entertainment (mobilní hry s koňmi), Flashbulb Games (Trailmakers), Nitro Games (mobilní střílečky) a MercurySteam (Metroid Dread).