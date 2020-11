Tvůrci MechWarrior 5 už nejsou nezávislí. Zlákalo je půl miliardy korun

26. 11. 2020 15:20 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Kanadské studio Piranha Games (neplést s Piranha Bytes, autory Gothicu, Risen a Elexu) se po 20 letech své existence nechalo odkoupit švédskou investiční skupinou Enad Global 7 (EG7) zaměřenou na herní trh.

EG7 pomáhá s vývojem her (Rising Storm 2: Vietnam, Warhammer: The End Times - Vermintide, IGI Origins), jejich vydáváním (Zombie Army 4: Dead War, Planet Coaster, DayZ) a stará se i o marketingové kampaně (Fortnite, PUBG, Dying Light 2).

Piranha Games mají poměrně zajímavou historii. Studio založila trojice kamarádů, kteří v roce 1999 pracovali na modifikaci Die Hard: Nakatomi Plaza pro Half-Life. Vlastník filmových práv Smrtonosné pasti Fox Interactive jim ale zatnul tipec, načež se vývojáři rozhodli založit vlastní studio a z modifikace se rázem stala jejich první a licencovaná hra.

Studio poté dlouhou dobu přežívalo jen na kontraktech. Pro Electronic Arts vytvořilo PSP port hry Need for Speed: Undercover a pro stejné zařízení vyvinulo hru Medal of Honor Heroes 2. Tvůrci zažili spolupráci i se studiem Gearbox Software, pro které zpracovali port Duke Nukem Forever pro PlayStation 3 a Xbox 360.

Zlom přišel později, když se Piranha Games dostali ke značce MechWarrior, na kterou po neshodách s vlastníky rovnou koupili práva. První jejich hrou z tohoto světa bylo nepříliš úspěšné MMO MechWarrior Online následované loňským, docela dobrým singleplayerovým dílem MechWarrior 5: Mercenaries, který podle EG7 prodal několik stovek tisíc kopií v Epic Games Store a hra teprve vyjde v dalších obchodech.

Tolik k historii studia, jež momentálně odsouhlasilo svůj vlastní prodej skupině EG7. K finálnímu uzavření obchodu dojde v prvním kvartálu příštího roku a majitelé studia s 65 zaměstnanci si přijdou na krásných 529 milionů korun, z nichž jednu třetinu dostanou formou nově vypsaných akcií skupiny EG7.

Skupina zároveň vytyčila nespecifikované výdělkové cíle, které by studio Piranha Games mělo splnit do roku 2025. Pokud se mu to podaří, přijdou si jeho majitelé na dodatečnou 1 miliardu korun půl na půl rozdělenou mezi akcie a peníze.

Jako vždy u podobných akvizic i EG7 slibuje, že si studio Piranha Games zachová nezávislost a bude dál dělat to, co mělo v plánu. Doufejme, že v konečném důsledku budou z obchodu těžit i samotní hráči.