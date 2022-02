Nintendo NFT nezavrhuje, ale zatím neví, komu by tím udělalo radost

4. 2. 2022 16:45 | Byznys | autor: Šárka Tmějová

NFT a metaverse jsou aktuálními žhavými tématy, která zvládají polarizovat technologické nadšence i samotné firmy. Některá vydavatelství jsou obezřetnější: Pouze říkají, že v těchto novinkách možná leží budoucnost, a diplomaticky prohlašují, že neveřejně prozkoumávají jejich možnosti. Jiná do nich naskakují rovnýma nohama – a dost často z nich zase vyskakují, občas i v rámci toho samého dne.

Nintendo se k tématu vyjádřilo během včerejšího hovoru pro investory. Po rekapitulaci obvyklých čísel se dostala řada i na otázky z investorského publika, přičemž přišla řeč právě na NFT a metaverse. A Nintendo bylo v odpovědi poměrně opatrné: „Tato oblast nás zajímá a cítíme v ní určitý potenciál, ale zároveň si momentálně nejsme jistí, jak bychom v tomto ohledu mohli přinášet radost a je obtížné to v současné době definovat.“

Znamená to, že Nintendo budoucnost tkvící v NFT a metaverse tak úplně nezavrhuje, ale zároveň zřejmě příští týden neoznámí vlastní kolekci obrázků opiček s Mariovými čepičkami. Navíc podobně jako řada kritiků celého konceptu opatrně vyjádřilo pochybnosti o tom, co konkrétně by tahle technologie měla do her přinést navíc, čeho by se bez blockchainu nedalo dosáhnout už nyní. Navrch Nintendo platí za konzervativní japonskou firmu, která na módní vlny naskakuje spíše později, pokud vůbec.