NFT je budoucností herního průmyslu, říká šéf EA Andrew Wilson

V posledním hovoru pro investory společnosti Electronic Arts přišla řeč na to, jak se firma staví k rostoucímu fenoménu NFT a play-to-earn her, tedy titulů, jejichž hraním je možné vydělávat produkováním kryptoměn. Šéf EA Andrew Wilson na otázku odpověděl šalamounsky: „Domnívám se, že je na tuhle debatu příliš brzy, hodně se o tom mluví. Možná až moc. Myslím, že půjde o důležitou část budoucnosti našeho průmyslu. Ale zatím je těžké říct, jak přesně to bude fungovat.“

Wilson zdůraznil sběratelský aspekt digitálního obsahu a také fakt, že pro sběratele je sbírka cennější, pokud má nějaké praktické využití. Tím naráží na kartičky pro FIFA Ultimate Team, kde hráči sbírají jednotlivé hráče, které pak nasazují do zápasů proti ostatním. V širším smyslu slova by ale NFT mohly představovat i kosmetické předměty kupříkladu v Apex Legends.

„Chceme o digitálním sběratelství v budoucnu přemýšlet inovativněji a kreativněji,“ uzavřel téma Wilson. Není nutné příliš připomínat, že už v této chvíli sběratelský drajv v Ultimate Teamu vydělává Electronic Arts miliardy dolarů ročně.

S plány na vlastní NFTs přišel v nedávné době i Ubisoft, a ačkoliv se této zkratce v oznámení pečlivě vyhýbá, popisuje identický model. Steam na druhou stranu hry s NFT už stihl zakázat. Experimentovali s nimi i vývojáři Dead by Daylight, s příliš pozitivními reakcemi se ale nesetkali i kvůli tomu, že slibovali bonusový obsah, ale nebylo příliš jasné, kteří majitelé NFTs ho vlastně mají dostat.

Někteří investoři v kryptoměnách a digitálních sbírkách vidí budoucnost, v současné době ale neregulovaný virtuální trh představuje ideální půdu pro nejrůznější podvody či praní peněz a zvýšenou spotřebou neprospívají ani životnímu prostředí. Ještě před nedostatkem čipů se o vyprodané grafické karty zasloužili právě těžaři kryptoměn s cílem proměnit levnou elektřinu na digitální peníze. V hráčských kruzích se nápady na hry s NFT setkávají s velmi smíšenou odezvou.

