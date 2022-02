Vydavatelství Team17 oznámilo a záhy zrušilo své NFT. Bouřili se jeho vlastní partneři

2. 2. 2022 11:03 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Vydavatelství Team17 v poslední lednový den oznámilo zprávu o naskočení na neskutečně rozjetý vlak zvaný NFT. Fenomén utrácení nesmyslných částek za digitální obrázky a další obsah je plný kontroverze a nejedna herní společnost si z něj chtěla ukousnout své sousto, než se ozvali nesouhlasní fanoušci.

Společnost Team17 svůj MetaWorms zaměřený na NFT s legendárními červíky zrušila pouhý den po oznámení. V emailu se nám objevila následující zpráva: „Společnost Team17 dnes oznamuje ukončení projektu MetaWorms NFT. Naslouchali jsme našim týmovým hráčům, vývojářským partnerům a herním komunitám a jejich obavám, a proto jsme přijali rozhodnutí z prostoru NFT ustoupit.“

Ukázalo se totiž, že o rozhodnutí vstoupit do světa NFT neměli ponětí někteří zaměstnanci firmy ani spolupracující studia, na která se ihned snesl hněv fanoušků. Tato studia neváhala vydat prohlášení, že se od NFT distancují, v případě jednoho šlo dokonce o distanci od celého Team17.

Vyjádřilo se kupříkladu studio Playtonic stojící za sérií Yooka-Laylee, které fanoušky ubezpečilo, že nemá do budoucna žádné plány s NFT a obecně tento fenomén nijak nepodporuje.

Studio Ghost Town Games stojící za sérií Overcooked vyjádřilo prakticky to samé: „Nikdy se do NFT nezapojíme. NFT nepodporujeme.“ Obě tyto společností poprosily svoji komunitu, aby byla shovívavá k jejich komunitním manažerům.

V případě studia Aggro Crab stojícího za hrou Going Under můžeme mluvit o vyložené nenávisti. „Věříme, že NFT nemůže být šetrné k životnímu prostředí, není užitečné a obecně je to jen zku*vená ždímačka peněz. (…) S Team17 už nebudeme spolupracovat na dalších titulech a vyzýváme k tomu i ostatní indie vývojáře, pokud toto rozhodnutí nebude přehodnoceno. Dop*dele, jak já to tu nesnáším,“ podepsáni Nick a Caelan.

Tato vyjádření spolu s dalším nátlakem nakonec tedy přiměla vydavatele Team17 přehodnotit své rozhodnutí a se snahou vydělat něco na NFT je konec, stejně jako tomu bylo třeba v případě druhého Stalkera.

Společnost EA si zjevně také začíná uvědomovat, že NFT není veřejností přijímáno s nadšením. Zatímco v listopadu od firmy zaznívaly výroky, kterak je NFT budoucností herního průmyslu, v posledním hovoru s investory CEO Andrew Wilson upřesnil, že se k NFT nijak zvlášť neženou a průběžně technologii analyzují. Že by nám ta bublina začínala splaskávat?