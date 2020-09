Více než stovku her z Xbox Game Passu si nově zahrajete na mobilech a tabletech

15. 9. 2020 12:44 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Počínaje dneškem si předplatitelé Xbox Game Passu Ultimate mohou zahrát přes 100 titulů na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android skrz cloud, a to ve 22 zemích včetně Česka. Kompletní seznam titulů hratelných na displejích mobilů a tabletů najdete v příslušném příspěvku na oficiálních stránkách Microsoftu, zahrnují třeba Forzu Horizon 4, Gears 5 anebo Zaklínače 3.

Kromě toho v blízkých dnech do předplatného dorazí čerstvá várka her. 17. září se na PC můžete těšit na Company of Heroes 2. 22. září dorazí na Androidy a Xboxy datadisky pro Destiny 2: Shadowkeep a Forsaken. Ve stejný den přibude na Android a PC také Halo 3: ODST. O dva dny později se pak na všechna zařízení v rámci Game Passu dostane Night in the Woods a na Xboxy One a mobilní platformy číhá také Warhammer: Vermintide 2.