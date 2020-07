Nejprodávanější hry na Steamu za červen? Crysis 3, Journey či The Sims 4

27. 7. 2020 14:31 | autor: Patrik Hajda

Steam je zpátky se svými měsíčními statistikami vypichujícími 20 nejprodávanějších nově vydaných her. A rovnou 8 příček patří hrám od EA. Nejde sice o vyložené novinky, ale tituly tohoto vydavatele na Steamu dlouhodobě chyběly. Hráči se proto jako diví vrhli po Dragon Age: Inquisition, Need for Speed Heat, Battlefieldu V nebo třeba Titanfallu 2.

Microsoftu se pravděpodobně vyplatilo vydat Sea of Thieves na Steamu, když ho denně hrají desetitisíce hráčů. I pár dřívějších exkluzivit našlo mezi uživateli Steamu spoustu zájemců. Z Epic Games Storu přišlo Satisfactory a Outer Wilds, z PlayStationu Journey, Detroit: Become Human a Beyond: Two Souls.

Kompletní seznam včetně nejpopulárnějších free-to-play titulů najdete zde.