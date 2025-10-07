World of Tanks Blitz slaví Halloween s The Walking Dead: nové eventy, tanky a boj s nemrtvými

World of Tanks Blitz letos slaví Halloween ve velkém stylu – ve spolupráci s legendárním seriálem The Walking Dead. Od 9. do 20. října se hra ponoří do apokalyptické mlhy a nabídne exkluzivní crossover událost All Out War, v níž se hráči po boku Daryla Dixona vydají na lov nemrtvých. Odměnami budou unikátní tank Herdbreaker, kamufláž Georgia Tracker pro T32 i tematické předměty inspirované seriálem, včetně Darylovy kuše a motorky.
Do hry dorazí také Negan se svou ikonickou pálkou Lucille, který povede samostatný quest We Are All Negan. Ten přidá další odměny – například kamufláž Lucille’s Grin pro M48 Patton nebo Neganův avatar a profilové pozadí. Halloweenovou atmosféru navíc podtrhne zcela nový PvP mód Infected Front, kde se hráči rozdělí na týmy survivalistů a nemrtvých tanků a utkají se v neúprosném boji o přežití.
Na závěr akce se otevře speciální událost Rotting Bay, v níž mohou přeživší získat nový tank VIII. úrovně Biter s automatickým nabíjením a postapokalyptickým designem. Každý, kdo se do hry přihlásí mezi 9. a 16. říjnem, navíc získá zdarma 15 dní Prémiového účtu. World of Tanks Blitz tak slibuje jeden z nejtemnějších a nejzábavnějších Halloweenů ve své historii.