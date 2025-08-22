Vyšel nový Prince of Persia
zdroj: Evil Empire

Vyšel nový Prince of Persia

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

22. 8. 2025 10:13 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Aha, ono se pracovalo na dalším dílu Prince of Persia. Jestli jste tím překvapení podobně jako já, mám pro vás další překvapení. Nejen, že byl ve vývoji, ale on už i vyšel.

Ubisoft během Gamescomu bez větších fanfár vypustil plnou verzi The Rogue Prince of Persia. Oproti předběžnému přístupu, ve kterém se nacházel od minulého roku, do roguelike sevření s kresleným 2D vizuál zavítala další dvě prostředí, poslední příběhová kapitola a s ní i závěrečné střetnutí s králem Nogaiem, kde se hodí nové zbraně a výbava.

zdroj: Ubisoft

Písečné dobrodružství zažijete kromě PC rovněž na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Titul je též součástí služby Game Pass a později v roce by měl vyjít ještě na Nintendo Switch 1 a 2. Cenovka je 29,99 eur.

Smarty.cz
Tagy:
roguelite
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
The Rogue Prince of Persia
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií
Fight Club #737 – o úpadku slavných studií

Nejnovější články