Vyšel nový Prince of Persia

Aha, ono se pracovalo na dalším dílu Prince of Persia. Jestli jste tím překvapení podobně jako já, mám pro vás další překvapení. Nejen, že byl ve vývoji, ale on už i vyšel.
Ubisoft během Gamescomu bez větších fanfár vypustil plnou verzi The Rogue Prince of Persia. Oproti předběžnému přístupu, ve kterém se nacházel od minulého roku, do roguelike sevření s kresleným 2D vizuál zavítala další dvě prostředí, poslední příběhová kapitola a s ní i závěrečné střetnutí s králem Nogaiem, kde se hodí nové zbraně a výbava.
zdroj: Ubisoft
Písečné dobrodružství zažijete kromě PC rovněž na PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S. Titul je též součástí služby Game Pass a později v roce by měl vyjít ještě na Nintendo Switch 1 a 2. Cenovka je 29,99 eur.