Utáhne vaše PC akční čínskou bojovku Where Winds Meet?

Free-to-play akční RPG Where Winds Meet, které je zasazené do otevřeného světa inspirovaného čínským žánrem wu-sia, zveřejnilo hardwarové požadavky na PC. Hra dorazí už příští měsíc na PlayStation 5 a PC.
Za vývojem stojí studio Everstone a jak napovídá samotný žánr, půjde o směs bojových umění, fantasy a magie – zkrátka atmosféra jako z filmů Hrdina nebo Tygr a drak. Tvůrci dnes zveřejnili také systémové požadavky pro PC a dobrou zprávou je, že hra nebude příliš náročná.
Rozjedete ji na konfiguracích s procesorem Intel i7-4770K/AMD Ryzen 5 2400G, s 8 GB RAM paměti a grafikou GTX 750 TI, respektive RX 550. Tvůrci doporučují ale aspoň procesor Intel i7-10700/AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB RAM a kartu RTX 2070 Super, repsektive RX 6700 XT.
Where Winds Meet vychází 14. listopadu na PS5 a PC, 9. ledna 2026 potom na mobily s operačním systémem iOS a Android.