Utáhne vaše PC akční čínskou bojovku Where Winds Meet?

22. 10. 2025 11:24 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

Free-to-play akční RPG Where Winds Meet, které je zasazené do otevřeného světa inspirovaného čínským žánrem wu-sia, zveřejnilo hardwarové požadavky na PC. Hra dorazí už příští měsíc na PlayStation 5 a PC.

Za vývojem stojí studio Everstone a jak napovídá samotný žánr, půjde o směs bojových umění, fantasy a magie – zkrátka atmosféra jako z filmů Hrdina nebo Tygr a drak. Tvůrci dnes zveřejnili také systémové požadavky pro PC a dobrou zprávou je, že hra nebude příliš náročná.

Where Winds Meet nároky zdroj: NetEase

Rozjedete ji na konfiguracích s procesorem Intel i7-4770K/AMD Ryzen 5 2400G, s 8 GB RAM paměti a grafikou GTX 750 TI, respektive RX 550. Tvůrci doporučují ale aspoň procesor Intel i7-10700/AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB RAM a kartu RTX 2070 Super, repsektive RX 6700 XT.

Where Winds Meet vychází 14. listopadu na PS5 a PC, 9. ledna 2026 potom na mobily s operačním systémem iOS a Android.

historie RPG otevřený svět čínská mytologie
NetEase
Where Winds Meet
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
