Tvůrci Just Cause opět propouštějí a zavírají pobočku. Se studiem Avalanche to vypadá nahnutě

1. 10. 2025

Avalanche Studios, známí především díky sérii Just Cause, procházejí dalším těžkým obdobím. Společnost oznámila uzavření svého liverpoolského studia ve Velké Británii a další vlnu propouštění, která se dotkne i týmů ve Stockholmu a Malmö. Důvodem jsou přetrvávající problémy v herním průmyslu a zejména zrušení projektu Contraband, na němž Avalanche pracovali ve spolupráci s Microsoftem.

Contraband byl poprvé představen už v roce 2021 prostřednictvím stylizovaného traileru s mapami pašeráckých cest a atmosférickou hudbou Steely Dan. Od té doby ale panovalo kolem projektu ticho. V roce 2024 se o Avalanche mluvilo hlavně kvůli založení odborové organizace ve Švédsku, následným propouštěním a uzavřením studií v New Yorku a Montrealu.

Definitivní ránu přišla letos v létě, kdy Microsoft po sérii vlastních škrtů zrušil nejen Contraband, ale i projekty jako Everwild od Rare či reboot Perfect Dark od The Initiative. Avalanche tehdy oznámili, že vývoj je „pozastaven“, ale bez aktivních týmů se zdá, že hra už se nikdy nevrátí.

Současné změny podle oficiálního vyjádření reagují na „aktuální výzvy pro naše podnikání i celý průmysl“. Uzavření Liverpoolu proběhne v rámci kolektivní konzultace, jak vyžaduje britské právo, ale škrty zasáhnou i zbylé evropské pobočky.

Pro Avalanche jde o další těžkou kapitolu – studio, které kdysi stálo na špičce akčního sandboxového žánru, se v posledních letech potýká se stagnací projektů a neúspěšnými partnerstvími. Přesto se vývojáři snaží udržet část týmů v chodu a mluví o restrukturalizaci, která by měla zajistit budoucí stabilitu. Osud Contrabandu je tak prakticky zpečetěn a Avalanche čeká období nejistoty.

Nejnovější články