Terminator 2D: No Fate se opět odkládá

Retro arkáda Terminator 2D: No Fate se zase v krátkém čase odkládá. První změnu vydání oznámi.i koncem září. Tentokrát jde o posun z listopadu na 12. prosice, takže slibně vypadající hra podle slavného akčního filmu vyjde snad ještě letos. Na vině není neschopnost vývojářů, ale obchodní tarify, které uvalily Spojené státy. Kvůli nim se totiž opozdily fyzické kopie.
Hi everyone,— Reef Entertainment (@Reef_Games) November 5, 2025
First of all, we want to start by saying thank you. We know you’ve waited longer than expected for the release of Terminator 2D: NO FATE, and we truly appreciate your patience and support throughout this journey.
The physical components for all editions have now…
„Veškeré komponenty fyzických edic už nám dorazily, potřebujeme akorát čas je dát dohromady. Proto odsouváme vydání na 12. prosince. Opakované odklady jsou nám upříně líto a nechceme brát vaši trpělivost jako samozřejmost,“ uvádí studio Reef Entertainment na sociálních sítích. Terminator 2D: No Fate vyjde na všech platformách včetně minulé generace konzolí a Switche.