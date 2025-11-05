Terminator 2D: No Fate se opět odkládá
Terminator 2D: No Fate se opět odkládá

PlayStation 4 PC Xbox One PS4 Pro Switch Xbox One X PlayStation 5 Xbox Series

5. 11. 2025 14:18 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Retro arkáda Terminator 2D: No Fate se zase v krátkém čase odkládá. První změnu vydání oznámi.i koncem září. Tentokrát jde o posun z listopadu na 12. prosice, takže slibně vypadající hra podle slavného akčního filmu vyjde snad ještě letos. Na vině není neschopnost vývojářů, ale obchodní tarify, které uvalily Spojené státy. Kvůli nim se totiž opozdily fyzické kopie.

„Veškeré komponenty fyzických edic už nám dorazily, potřebujeme akorát čas je dát dohromady. Proto odsouváme vydání na 12. prosince. Opakované odklady jsou nám upříně líto a nechceme brát vaši trpělivost jako samozřejmost,“ uvádí studio Reef Entertainment na sociálních sítích. Terminator 2D: No Fate vyjde na všech platformách včetně minulé generace konzolí a Switche.

Jakub Malchárek
Jakub Malchárek
Nejnovější články