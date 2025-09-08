Tempest Rising se polepší o aktivní pauzu i velké multiplayerové zápasy

Duchovní nástupce Command & Conquer v dubnu prolomil kletbu real-time strategií a nabídl poctivou porci zábavy. To ale neznamená, že by na Tempest Rising nebylo co zlepšovat, a tak už brzy vyjde patch s několika žádanými funkcemi.
V singleplayerové části dáte odpočinout vašim reflexům, jelikož si konečně upravíte rychlost hry, ba dokonce se přidá aktivní pauza pro vypjaté situace. V multiplayeru a šarvátkách si zase užijete řádně velkých bitev, a to v režimu 3 proti 3. Aby se v takovém počtu dobře válčilo, dorazí ještě mapa virtuálního Kjóta (podporuje i režim 2v2), zatímco další dvě dostaly dodatečné úpravy doplněné režimem bez botů.
zdroj: Vlastní
„Od nových i zkušených hráčů jsme slyšeli, že by rádi navštívili mapy bez protivníků. V příští aktualizace proto přidáme i režim bez protivníků ovládaných umělou inteligencí, aby lidé mohli snadněji experimentovat s jednotkami, budovami a frakcemi,“ představuje prohlášení poslední z důležitých novinek.
Aktualizace z výrobní linky vyjede 9. září. Na zprávy o přidání další herní frakce si nicméně ještě nějakou chvíli musíte počkat.