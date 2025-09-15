Super Mario Bros. Wonder míří na Switch 2 s novým rozšířením
zdroj: Nintendo

15. 9. 2025 13:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Po vzoru jiných her od Nintenda, jako je Kirby and the Forgotten Land nebo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, se i Super Mario Bros. Wonder dočká nativní verze pro silnější Switch 2, kterou doprovodí dodatečný obsah.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park nabídne stabilnější výkon, ostřejší vizuální stránku, dodatečná vylepšení a hlavně přídavný balíček, s nímž se podíváte na náměstí Bellabel Park. Zde můžete soupeřit i spolupracovat s přáteli a rodinou v různých aktivitách, kde sbíráte mince, schováváte se ve Phanto Tagu, snažíte se dostat Bob-ombu do cíle nebo skáčete do rytmu.

Podrobné informace o novinkách a vylepšeních společnost zveřejní před vydáním, s kterým se počítá na jaro příštího roku. Vydání nové verze jedné z nejlepších 2D skákaček pro první generaci Switche pak doprovodí fyzická mluvící květinka založená právě na vaší průvodkyni ze Super Mario Bros. Wonder.

