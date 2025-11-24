Stellar Blade je nejúspěšnějším portem PlayStationové hry na PC

Stellar Blade pokračuje ve spanilé jízdě a poslední zveřejněná čísla potvrzují, že hra překonala veškerá očekávání. Podle vývojářů jde o historicky nejúspěšnější novou PlayStation exkluzivitu na PC – a porazila tak i takové giganty jako Ghost of Tsushima, God of War nebo Marvel’s Spider-Man.
Mezi všemi porty PlayStation exkluzivit na PC obsadilo Stellar Blade první místo – a to s výrazným náskokem. Na Steamu hra při debutu dosáhla špičky 192 tisíc souběžně hrajících uživatelů. Pro srovnání: druhý Ghost of Tsushima měl na svém vrcholu 77 tisíc hráčů.
Shift Up released a chart showing that Stellar Blade is the best selling PlayStation exclusive single-player PC launch in history!— Genki✨ (@Genki_JPN) November 24, 2025
- Reached 192k peak concurrent players on Steam at launch
- Over 2.5x more than the previous record pic.twitter.com/BEuNUm9QhB
Slogan v grafice mluví jasně: „Nejprodávanější launch nové PlayStation exkluzivity v historii na PC.“ A podle dostupných dat nejde o marketingové přehánění. Mezitím už v Shift-Up pracují na pokračování a také na portu na ostatní platformy.