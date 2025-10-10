Smrtící epidemie v Pathologic 3 se vytasí s novou hratelnou ukázkou

Pathologic 3 slibuje nekompromisní „bitvu“ se smrtící epidemií v tajemném městečku. Přinese i cestování časem, díky němuž půjde měnit rozhodnutí. Ochutnávku jste dostali už v březnu s bezplatným prologem, na nějž za pár dní naváže nová.
Ice-Pick Lodge potvrdilo účast na dalším Steam Next Festu, který začíná 13. října. Během něho si užijete novou demoverzi, která se od předchozího prologu liší. Tentokrát půjde přímo o úryvek ze začátku hry s rozdílným příběhem a událostmi. Jeden průchod vám zabere zhruba hodinu až dvě.
Daniil Dankovsky přijíždí do města Gorkhon, kde se chce potkat s nesmrtelným mužem, který na něj má čekat na nástupišti, aby mu pomohl se zavazadly. Jak se situace vyvine, záleží už jenom na vás.
U plné verze Pathologic 3 nadále svítí rok 2025, studio s ní tedy zjevně ještě počítá na letošní rok. Původní demo dnes ze Steamu zmizí. Jestli do něj chcete mít přístup i nadále, musíte si pospíšit a přidat si ho do knihovny, než ho nahradí nové.