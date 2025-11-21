Silent Hill: Noční můry ukazuje první trailer. Potvrzuje napojení na dvojku, ale působí lacině
zdroj: Konami

Silent Hill: Noční můry ukazuje první trailer. Potvrzuje napojení na dvojku, ale působí lacině

PC PlayStation 5 Xbox Series

21. 11. 2025 12:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Christophe Gans se po své první a nejen dle mého skromného názoru povedené filmové adaptaci Silent Hillu v příštím roce k látce vrátí s filmem Silent Hill: Noční můry. Už během natáčení režisér sliboval, že tentokrát chce být předloze maximálně věrný a potěšit především dlouholeté fanoušky série. První plnohodnotná ukázka však vyvolává spíše rozpačitě.

Snímek bude logicky adaptovat Silent Hill 2, takže sleduje cestu Jamese, který se vrací do titulního města poté, co obdrží tajemný dopis od své ztracené ženy. Temnota, která městečko pohltila, postupně rozkládá jeho příčetnost a posouvá hranice mezi realitou a vlastními nočními můrami.

zdroj: Cineverse

Přístup k předloze je sice na první pohled věrnější než v podivném pokračování Návrat do Silent Hill 3D, jenže projekt sráží dolů patrné limitace rozpočtu i talentu. Řada záběrů nepůsobí přesvědčivě, Jeremy Irvine v hlavní roli nemá charisma a celkové vizuální zpracování připomíná spíš ambiciózní fanouškovský projekt než profesionální produkci.

V konečném důsledku tak spolehlivě funguje akorát hudba Akiry Jamaoky. Obava, že v lednu dorazí do kin další zklamání na způsob Resident Evil: Raccoon City, je bohužel na místě. Snad se ukáže, že trailer klame tělem.

Smarty.cz
Tagy:
kino filmová adaptace horor survival
Zdroje:
Konami, Cineverse
Hry:
Silent Hill 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Záběry z hraní
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Mafia: The Old Country – Volná jízda
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
Ghost of Yótei – New Game+
Ghost of Yótei – New Game+
GreedFall 2 – Druhý velký update
GreedFall 2 – Druhý velký update
Back in Service – 17. listopadu
Back in Service – 17. listopadu
Arc Raiders – North Line
Arc Raiders – North Line
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
The Blood of Dawnwalker – Záběry z hraní 2
Red Dead Redemption – Nové porty
Red Dead Redemption – Nové porty
Fallout - Trailer na 2. sérii
Fallout - Trailer na 2. sérii
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition - Launch Trailer
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Horizon Steel Frontiers - Oznámení
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
Fight Club #750 – Anno 117 a Řím ve hrách
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
The Super Mario Galaxy Movie – Trailer
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows - Oznámení
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water Trailer
Enshrouded - Wake of the Water update
Enshrouded - Wake of the Water update
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Gran Turismo 7 - Spec III Oznámení
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání
Farming Simulator 25: Highlands Fishing – Ukázka k vydání

Nejnovější články