Silent Hill: Noční můry ukazuje první trailer. Potvrzuje napojení na dvojku, ale působí lacině

Christophe Gans se po své první a nejen dle mého skromného názoru povedené filmové adaptaci Silent Hillu v příštím roce k látce vrátí s filmem Silent Hill: Noční můry. Už během natáčení režisér sliboval, že tentokrát chce být předloze maximálně věrný a potěšit především dlouholeté fanoušky série. První plnohodnotná ukázka však vyvolává spíše rozpačitě.
Snímek bude logicky adaptovat Silent Hill 2, takže sleduje cestu Jamese, který se vrací do titulního města poté, co obdrží tajemný dopis od své ztracené ženy. Temnota, která městečko pohltila, postupně rozkládá jeho příčetnost a posouvá hranice mezi realitou a vlastními nočními můrami.
Přístup k předloze je sice na první pohled věrnější než v podivném pokračování Návrat do Silent Hill 3D, jenže projekt sráží dolů patrné limitace rozpočtu i talentu. Řada záběrů nepůsobí přesvědčivě, Jeremy Irvine v hlavní roli nemá charisma a celkové vizuální zpracování připomíná spíš ambiciózní fanouškovský projekt než profesionální produkci.
V konečném důsledku tak spolehlivě funguje akorát hudba Akiry Jamaoky. Obava, že v lednu dorazí do kin další zklamání na způsob Resident Evil: Raccoon City, je bohužel na místě. Snad se ukáže, že trailer klame tělem.