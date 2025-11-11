Silent Hill f zřejmě míří na Nintendo Switch a na starou generaci konzolí

Vypadá to, že Silent Hill f zamíří i na Nintendo Switch, jeho nástupce Switch 2, a dokonce i na starší konzole PlayStation 4 a Xbox One. Hororová novinka od Konami si po vydání vedla nad očekávání dobře – celosvětově prodalo přes milion kopií. Úspěch by teď ráda rozšířila i na další platformy, aby oslovila co nejvíc hráčů.
Na oficiálním webu Konami se už objevily náznaky, že rozšíření skutečně dorazí. V sekci Games i Platform je u Silent Hill f uveden seznam zahrnující Switch, Switch 2, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC, iOS a Android.
Zatím není jasné, kdy přesně se verze pro Switch a starší konzole objeví, ale vzhledem k uvedení platforem přímo na stránkách Konami se dá očekávat oficiální oznámení v blízké době.
Mimochodem, nedávný únik z Microsoft Store také odhalil datum vydání remaku Silent Hill 2 pro Xbox. Zdá se tedy, že Konami znovu naplno rozjíždí svůj hororový vlak napříč všemi platformami.