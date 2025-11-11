Silent Hill f zřejmě míří na Nintendo Switch a na starou generaci konzolí
zdroj: Konami

Silent Hill f zřejmě míří na Nintendo Switch a na starou generaci konzolí

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 11. 2025 8:55 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Vypadá to, že Silent Hill f zamíří i na Nintendo Switch, jeho nástupce Switch 2, a dokonce i na starší konzole PlayStation 4 a Xbox One. Hororová novinka od Konami si po vydání vedla nad očekávání dobře – celosvětově prodalo přes milion kopií. Úspěch by teď ráda rozšířila i na další platformy, aby oslovila co nejvíc hráčů.

Silent Hill f
Recenze
Silent Hill f – recenze japonského hororu

Na oficiálním webu Konami se už objevily náznaky, že rozšíření skutečně dorazí. V sekci Games i Platform je u Silent Hill f uveden seznam zahrnující Switch, Switch 2, Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S, PC, iOS a Android.

Zatím není jasné, kdy přesně se verze pro Switch a starší konzole objeví, ale vzhledem k uvedení platforem přímo na stránkách Konami se dá očekávat oficiální oznámení v blízké době.

Mimochodem, nedávný únik z Microsoft Store také odhalil datum vydání remaku Silent Hill 2 pro Xbox. Zdá se tedy, že Konami znovu naplno rozjíždí svůj hororový vlak napříč všemi platformami.

Smarty.cz
Tagy:
horor survival Silent Hill (série)
Zdroje:
Konami, WCCFtech
Hry:
Silent Hill 2 Silent Hill f
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Nejnovější články